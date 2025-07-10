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Израиль

В бою с террористами в Хан-Юнисе погиб старший сержант Абраам Азулай

Газа
Война с ХАМАСом
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 10 июля 2025 г., 01:22 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 01:35
Старший сержант резерва Абраам Азулай, 25 лет
Пресс-служба ЦАХАЛа
В бою с террористами в Хан-Юнисе погиб старший сержант Абраам Азулай
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации имя резервиста, погибшего в Хан-Юнисе при попытке похищения террористами.

Старший сержант резерва Абраам Азулай, 25 лет, из Ицхара, водитель бульдозера в инженерном подразделении командования Южного военного округа.

Ранее армия сообщила, что, по данным предварительного расследования, в районе Хан-Юниса террористы, вышедшие из туннеля, атаковали силы ЦАХАЛа и попытались похитить водителя бульдозера. Военнослужащий вступил с боевиками в бой и был ими убит. Военнослужащие, охранявшие периметр, открыли огонь по террористам, ликвидировав некоторых из них и предотвратив похищение.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 889 военнослужащих ЦАХАЛа.

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