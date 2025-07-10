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Израиль

ЧП на предприятии в Сахнине, тяжело травмирован подросток

время публикации: 10 июля 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 00:27
ЧП на предприятии в Сахнине, тяжело травмирован подросток
Yonatan Sindel/Flash90

На заводе в Сахнине в результате несчастного случая пострадал 16-летний юноша. Парамедики передали, что подростка зажало между частями станка, он получил тяжелые травмы.

Пострадавший на машине скорой помощи был доставлен в медицинский центр в Нагарии

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