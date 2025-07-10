"Аль-Джазира": террористы, убившие Шалева Звулуни в Гуш-Эционе, служили в полиции ПА
время публикации: 10 июля 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 20:16
Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои источники передал, что двое террористов, совершивших нападение на 22-летнего Шалева Звулуни, охранника магазина "Рами Леви" в Гуш-Эционе, служили в полиции Палестинской автономии.
Днем 10 июля двое вооруженных ножами террористов напали на охранника магазина, тяжело его ранив. Забрав у раненого его пистолет, они сделали контрольный выстрел. После этого террористы открыли огонь в направлении магазина и были ликвидированы находившимися на месте событий вооруженными людьми, включая сотрудников служб безопасности.
По сообщению полиции, нападение совершили жители деревни Хальхуль, расположенной недалеко от места теракта.
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