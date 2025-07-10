"Аль-Джазира": террористы, убившие Шалева Звулуни в Гуш-Эционе, служили в полиции ПА

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои источники передал, что двое террористов, совершивших нападение на 22-летнего Шалева Звулуни, охранника магазина "Рами Леви" в Гуш-Эционе, служили в полиции Палестинской автономии.

Днем 10 июля двое вооруженных ножами террористов напали на охранника магазина, тяжело его ранив. Забрав у раненого его пистолет, они сделали контрольный выстрел. После этого террористы открыли огонь в направлении магазина и были ликвидированы находившимися на месте событий вооруженными людьми, включая сотрудников служб безопасности.

По сообщению полиции, нападение совершили жители деревни Хальхуль, расположенной недалеко от места теракта.