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Израиль

"Аль-Джазира": террористы, убившие Шалева Звулуни в Гуш-Эционе, служили в полиции ПА

Террористы
Теракт
время публикации: 10 июля 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 10 июля 2025 г., 20:16
"Аль-Джазира": террористы, убившие Шалева Звулуни в Гуш-Эционе, работали в полиции ПА
Yonatan Sindel/Flash90

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои источники передал, что двое террористов, совершивших нападение на 22-летнего Шалева Звулуни, охранника магазина "Рами Леви" в Гуш-Эционе, служили в полиции Палестинской автономии.

Днем 10 июля двое вооруженных ножами террористов напали на охранника магазина, тяжело его ранив. Забрав у раненого его пистолет, они сделали контрольный выстрел. После этого террористы открыли огонь в направлении магазина и были ликвидированы находившимися на месте событий вооруженными людьми, включая сотрудников служб безопасности.

По сообщению полиции, нападение совершили жители деревни Хальхуль, расположенной недалеко от места теракта.

Израиль
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