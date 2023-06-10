23-я неделя протестов: около 100 тысяч противников юридической реформы вышли на улицы Тель-Авива

Вечером 10 июня в Тель-Авиве и других городах Израиля вновь прошли демонстрации протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и юридической реформы.

На этот раз особой темой стала поддержка израильских арабов, страдающих от роста преступности: с начала 2023 года в результате вооруженных нападений в арабском секторе были убиты более 100 человек.

Как обычно, самая массовая демонстрация состоялась на улице Каплан в Тель-Авиве, где собрались около 100 тысяч человек. В связи с проведением акции протеста многие улицы города были перекрыты. Манифестация началась с минуты молчания по убитым в результате криминальных нападений в арабском секторе.

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Массовые демонстрации состоялись в Хайфе, Реховоте, Гедере, Од а-Шароне, Кфар-Сабе, Араде, Кирьят-Оно, Беэр-Шеве, Нетании, Кармиэле, Бат-Яме, Афуле, Нагарии, Рамле и других городах, а также на перекрестках оживленных трасс.

Как всегда, многие демонстранты несли государственные флаги Израиля. Были также заметны флаги США и флаги ЛГБТ-общины.

Этим вечером к демонстрантам присоединились известные политики и общественные деятели: Эхуд Барак (в Хайфе), Меир Шитрит (на перекрестке Нахалаль), Моше Яалон (на перекрестке Гома) и другие.

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Выступая на демонстрации в Хайфе, Эхуд Барак привал ужесточить акции протеста и перейти к гражданскому неповиновению.

Собрались манифестанты и около отеля "Дан" в Кейсарии, где ожидали прибытия премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина.

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Отметим, что субботние акции протеста против юридической реформы проходят уже 23-ю неделю без перерыва. Общественный протест вынудил Нетаниягу приостановить продвижение реформы, на которой настаивает министр юстиции Левин, и отказаться от некоторых ее идей.