Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Это восьмой его визит в Иерусалим после трагедии 7 октября.

В расписании визита Блинкена – встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом.

Государственный секретарь прибыл в Израиль из Каира, где встречался с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Согласно сообщениям в СМИ, основным предметом переговоров были посреднические усилия в достижении соглашения между Израилем и ХАМАСом.

Во время своего Ближневосточного турне Энтони Блинкен также побывает в Иордании и Катаре.