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Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль

время публикации: 10 июня 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 18:39
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль
Avshalom Sassoni/Flash90

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Это восьмой его визит в Иерусалим после трагедии 7 октября.

В расписании визита Блинкена – встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом.

Государственный секретарь прибыл в Израиль из Каира, где встречался с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Согласно сообщениям в СМИ, основным предметом переговоров были посреднические усилия в достижении соглашения между Израилем и ХАМАСом.

Во время своего Ближневосточного турне Энтони Блинкен также побывает в Иордании и Катаре.

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