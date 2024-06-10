Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль
время публикации: 10 июня 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 18:39
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Это восьмой его визит в Иерусалим после трагедии 7 октября.
В расписании визита Блинкена – встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом.
Государственный секретарь прибыл в Израиль из Каира, где встречался с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Согласно сообщениям в СМИ, основным предметом переговоров были посреднические усилия в достижении соглашения между Израилем и ХАМАСом.
Во время своего Ближневосточного турне Энтони Блинкен также побывает в Иордании и Катаре.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2024