ХАМАС просит США заставить Израиль прекратить войну

Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри призвал США оказать давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить военные действия в секторе Газы.

"Мы призываем американскую администрацию воздействовать на оккупантов, чтобы остановить войну в Газе. ХАМАС готов положительно встретить любую инициативу, которая обеспечит конец войны", – цитирует его сайт Arab News.

Заявление было сделано накануне восьмого с начала военных действий визита в регион Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Помимо Израиля, американский эмиссар посетит Иорданию и Катар.

Напомним, что предложенный президентом США Джо Байдена план урегулирования предусматривает постоянное прекращение военных действий. Это позволит ХАМАСу сохранить власть в секторе Газы, что противоречит заявленным Израилем целям войны.