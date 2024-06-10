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Ближний Восток

ХАМАС просит США заставить Израиль прекратить войну

время публикации: 10 июня 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 12:10
Сами Абу Зухри
Abed Rahim Khatib/Flash90

Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри призвал США оказать давление на Израиль, чтобы заставить его прекратить военные действия в секторе Газы.

"Мы призываем американскую администрацию воздействовать на оккупантов, чтобы остановить войну в Газе. ХАМАС готов положительно встретить любую инициативу, которая обеспечит конец войны", – цитирует его сайт Arab News.

Заявление было сделано накануне восьмого с начала военных действий визита в регион Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Помимо Израиля, американский эмиссар посетит Иорданию и Катар.

Напомним, что предложенный президентом США Джо Байдена план урегулирования предусматривает постоянное прекращение военных действий. Это позволит ХАМАСу сохранить власть в секторе Газы, что противоречит заявленным Израилем целям войны.

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