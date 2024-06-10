ЦАХАЛ сообщает о беспилотном аппарате, сбитом над Ливаном

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что дистанционно управляемый аппарат ВВС Израиля, действующий над Ливаном, было сбито ракетой "земля-воздух". В результате инцидента воздушное судно было повреждено и упало на территории Ливана.

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