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Израиль

Полиция опубликовала кадры операции "Арнон": спасение троих заложников

время публикации: 10 июня 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 21:12
Полиция опубликовала кадры операции "Арнон": спасение троих заложников
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции Израиля опубликовала кадры, сделанные камерой одного из бойцов пограничного спецназа ЯМАМ во время операции по спасению в Нусейрате (центр сектора Газы) троих израильтян, находившихся в заложниках у террористов ХАМАСа.

На этих кадрах показано спасение Альмога Меира-Джана, Андрея Козлова и Шломи Зива.

В ходе той же операции была спасена Ноа Аргамани.

При спасении заложников, выполняя свой долг, погиб офицер ЯМАМ Арнон Змора.

Операция получила официальное название "Арнон".

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