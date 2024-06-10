Полиция опубликовала кадры операции "Арнон": спасение троих заложников
время публикации: 10 июня 2024 г., 21:10 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 21:12
Пресс-служба полиции Израиля опубликовала кадры, сделанные камерой одного из бойцов пограничного спецназа ЯМАМ во время операции по спасению в Нусейрате (центр сектора Газы) троих израильтян, находившихся в заложниках у террористов ХАМАСа.
На этих кадрах показано спасение Альмога Меира-Джана, Андрея Козлова и Шломи Зива.
В ходе той же операции была спасена Ноа Аргамани.
При спасении заложников, выполняя свой долг, погиб офицер ЯМАМ Арнон Змора.
Операция получила официальное название "Арнон".