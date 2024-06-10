Полиция опубликовала кадры операции "Арнон": спасение троих заложников

Пресс-служба полиции Израиля опубликовала кадры, сделанные камерой одного из бойцов пограничного спецназа ЯМАМ во время операции по спасению в Нусейрате (центр сектора Газы) троих израильтян, находившихся в заложниках у террористов ХАМАСа.

На этих кадрах показано спасение Альмога Меира-Джана, Андрея Козлова и Шломи Зива.

В ходе той же операции была спасена Ноа Аргамани.

При спасении заложников, выполняя свой долг, погиб офицер ЯМАМ Арнон Змора.

Операция получила официальное название "Арнон".