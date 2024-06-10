Командир МАГАВ: подразделение Арнона Зморы потеряло на войне 50% личного состава

Командир пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майор Ицхак Брик еще раз отметил героизм и исключительный профессионализм спецподразделения ЯМАМ под командованием Арнона Зморы, которое сыграло основную роль в спасении четырех заложников в Нусейрате (центр сектора Газы) 8 июня 2024 года.

Арнон Змора во время операции по спасению заложников был смертельно ранен. Посмертно он был повышен в звании до майора.

Выражая благодарность за службу, Брик отметил, что подразделение Арнона в ходе войны "Железные мечи" потеряло 50% личного состава. Многие бойцы, которыми командовал Змора, 7 октября 2023 года погибли в бою против десятков террористов в кибуце Яд Мордехай, но не пропустили убийц на 4-ю трассу.