Командир МАГАВа генерал-майор Ицхак Брик прокомментировал операцию в Нусейрате, в которой участвовало спецподразделение ЯМАМ.

"Специальное антитеррористическое подразделение ЯМАМ действовало в субботу утром на территории сектора Газы, чтобы вернуть домой четверых заложников. Это стало возможным благодаря профессиональной работе разведки и тщательному планированию операции. Бойцы, несколько месяцев назад спасшие заложников в Рафахе, сегодня снова сделали это – профессионально, отважно, рискуя жизнью", – сказал Ицхак Брик.

Он подтвердил также, что в ходе спецоперации в бою с террористами получил смертельное ранение и вскоре скончался офицер пограничной полиции Арнон Замора. Арнону было 36 лет. 7 октября он был одним из тех, кто вступил в бой с десятками террористов в кибуце Яд Мордехай. У него остались жена и двое детей.