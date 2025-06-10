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Израиль

В Тель-Авиве столкнулись легковушка и автобус, один из пострадавших в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 10 июня 2025 г., 22:59 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 22:59
В Тель-Авиве столкнулись легковушка и автобус, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Дерех Намир в Тель-Авиве произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Парамедики службы скорой "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 45 лет) получил тяжелые травмы, еще два человека, пассажиры автобуса, травмированы легко.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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