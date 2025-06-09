ДТП в Маалот-Таршихе, состояние одного из пострадавших тяжелое

На улице Нью-Йорк в Маалот-Таршихе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в ДТП пострадали четыре человека, один из пострадавших (юноша примерно 18 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавшие доставлены в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.