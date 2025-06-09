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Израиль

ДТП в Маалот-Таршихе, состояние одного из пострадавших тяжелое

ДТП
время публикации: 09 июня 2025 г., 20:19 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 20:19
ДТП в Маалот-Таршихе, состояние одного из пострадавших тяжелое
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Нью-Йорк в Маалот-Таршихе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в ДТП пострадали четыре человека, один из пострадавших (юноша примерно 18 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавшие доставлены в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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