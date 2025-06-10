Коалиционный кризис: Нетаниягу вызвал Эдельштейна на встречу

В коалиции пытаются не допустить голосования по законопроекту о роспуске Кнессета. Голосование намечено на 11 июня, и, несмотря на то, что речь идет только о предварительном чтении, в коалиции пытаются остановить этот процесс.

Вечером 10 июня состоится встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна. В ходе этой встречи будет предпринята попытка прийти к компромиссу.

Предыдущая встреча между Нетаниягу и Эдельштейном проходила 5 июня и продолжалась более семи часов.

На данный момент попытки прийти к компромиссу успехом не увенчались. Как сообщает "Исраэль а-

Йом", руководители коалиции обратились к юридическому советнику Кнессета Сагит Афик с просьбой пояснить, какой компромисс может, с ее точки зрения, быть приемлем для БАГАЦа, и какой компромисс она согласится защищать в суде. В коалиции полагают, что, если не повестке дня будет конкретное предложение, ШАС и "Яадут а-Тора" скорее согласятся проявить гибкость. На данный момент ответ юрсоветницы не получен.

В ШАС и "Яадут а-Тора" продолжают требовать изменения законопроекта таким образом, чтобы учащиеся йешив были освобождены от службы, а большинство санкций, фигурирующих в законопроекте, который намерен представить Эдельштейн, были бы отменены.

Ранее министр связи Шломо Караи подверг Эдельштейна резкой критике и потребовал от него "прийти в себя". "Если этого не произойдет, то надо помнить, что на Эдельштейне свет клином не сошелся, его надо сменить", – заявил Караи.

Одновременно в коалиции готовят шаги, препятствующие вынесению на голосование законопроекта о роспуске Кнессета. В "Ликуде" планируют представить десятки законопроектов, обсуждение которых состоится до того, как начнется рассмотрение законопроекта о роспуске Кнессета. В свою очередь, в "Махане Мамлахти" намерены отозвать все свои законопроекты, чтобы помешать "Ликуду" затягивать время.

Ожидается, что ответ на вопрос, состоится ли голосование, будет получен в самый последний момент.