Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

ЦАХАЛ завершил оперативное расследование боевых действий в "черную субботу", 7 октября 2023 года, около границы сектора Газы. Результаты расследования были представлены жителям пострадавших населенных пунктов, семьям похищенных и семьям погибших. Отчет был подан главой Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци А-Леви министру обороны Исраэлю Кацу.

Армия опубликовала отчеты по событиям в поселках Нетив а-Асара, Нахаль Оз и Кфар-Аза. Летом 2024 года публиковался отчет по Беэри. Ожидаются публикации отчетов по другим районам "отеф Аза".

При этом Общая служба безопасности (ШАБАК) 4 марта 2025 года впервые после "черной субботы" представила общественности результаты внутреннего расследования. Обнародован не весь отчет, а лишь часть материалов (восемь страниц), публикация которых была одобрена военной цензурой.

Расследование ШАБАКа

Отчет по Нетив а-Асара

Отчет по Нахаль Оз

Отчет по Кфар-Аза

Отчет по Беэри

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу подвергла критике отчет ШАБАКа о провалах 7 октября. "Вместо того, чтобы сотрудничать с государственным контролером, глава ШАБАК Ронен Бар представляет "расследование", которое не отвечает ни на один вопрос", – говорится в заявлении канцелярии. "Выводы расследования не соответствуют масштабу провала и ошибок организации и того, кто возглавляет ее. Глава ШАБАКа потерпел неудачу во всем, что касается противостояния с ХАМАСом в общем, и, в частности, 7 октября. В дополнение ко всему, глава ШАБАКа не счел нужным разбудить премьер-министра в ночь нападения, хотя это было самое очевидное, что надо было сделать", – говорится в сообщении канцелярии.

Расследование ШАБАКа

ШАБАК признает свой провал и неспособность предотвратить атаку 7 октября, но также возлагает ответственность на политическое руководство, которое предпочло "политику тишины" в отношении ХАМАСа и проигнорировало рекомендации о проведении ликвидаций лидеров террора.

"Основные причины наращивания сил ХАМАСом, которые позволили ему осуществить атаку, это "политика тишины", проводимая израильским правительством; поступление катарских денег и передача их военному крылу ХАМАСа; постоянное ослабление "политики сдерживания" со стороны Израиля… уклонение от наступательных действий", – говорится в отчете.

В документе также указывается, что на решение ХАМАСа атаковать Израиль также повлияли "постоянные нарушения на Храмовой горе", ухудшение содержания палестинских заключенных, а также ощущение раздробленности израильского общества социальными протестами.

ШАБАК признает, что самой главной ошибкой стало его отношение к плану ХАМАСа "Стена Иерихона", предусматривающему широкомасштабное вторжение в Израиль. Неверная трактовка этого плана, неспособность понять, что речь идет о реальном оперативном плане, повлияли на оценки ШАБАКа в последние дни и часы, предшествовавшие нападению. Непонимание контекста привело к дальнейшим ошибкам при трактовке поступающей из сектора Газы информации.

Вместе с тем ШАБАК указывает, что дважды, в 2018 и 2022 году, информация о плане "Стена Иерихона" доводилась до сведения военной разведки и ЦАХАЛа.

В отчете также говорится, что в ночь перед атакой, в 3:03 утра ШАБАК предупредил ЦАХАЛ, полицию и Совет национальной безопасности об активации SIM-карт в отдельных подразделениях ХАМАСа, о их необычной концентрации, что может указывать на подготовку ХАМАСа к нападению. Однако это предупреждение не указывало ни на масштаб готовящейся атаки, ни на возможное время нападения.

Вместе с тем, в опубликованном документе подчеркивается, что "в ходе расследования не было установлено, что ШАБАК недооценивал противника, наоборот – он продемонстрировал глубокое понимание угрозы, инициативу и стремление устранить угрозу и особенно лидеров террора". ШАБАК рекомендовал политическому руководству применение упреждающей тактики и предотвращения втягивания Израиля в новые циклы боевых действий путем ликвидации лидеров ХАМАСа.

В отчете также описываются трудности организации с вербовкой агентов в секторе Газы и отсутствие источников, которые стали следствием ограничением свободы действий в секторе Газы.

"Общая служба безопасности не смогла предотвратить резню 7 октября. Как глава организации я буду нести это тяжелое бремя всю свою жизнь, – написал глава ШАБАКа Ронен Бар в предисловии к опубликованному документу. – Если бы ШАБАК действовал иначе в течение нескольких лет, предшествовавших нападению, и в ночь атаки, резню можно было предотвратить".

Отчет по Нетив а-Асара

ЦАХАЛ опубликовал выдержки из отчета внутреннего расследования, изучившего бои в поселке Нетив а-Асара в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены жителям Нетив а-Асара и семьям погибших, резюме отчета было передано начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци А-Леви министру обороны Исраэлю Кацу.

Следствием установлено, что ЦАХАЛ не справился с задачей защитить мошав Нетив а-Асара, но благодаря быстрому ориентированию и стойкости некоторых бойцов отряда быстрого реагирования "китат коненут" в первые часы боя, к которому затем присоединились прибывшие силы ЦАХАЛа, удалось спасти жизни многих жителей мошава.

В результате атаки на мошав Нетив а-Асара были убиты 13 жителей поселка, погибли трое бойцов "китат коненут" и сотрудник служб безопасности. При этом несмотря на относительно быстрое прибытие командиров и вооруженных сил в поселок и наличие отряда быстрого реагирования, предотвратить массовые убийства не удалось. Бой в мошаве Нетив а-Асара характеризовался значительным количеством жертв относительно небольшого количества террористов.

Накануне прорыва террористов в секторе действовал 77-й батальон 7-й бригады, прямая ответственность за защиту мошава Нетив а-Асара лежала на роте 51-го батальона. В самом поселке находились дежурные бойцы роты в количестве четырех человек и отряд быстрого реагирования из 25 бойцов.

Хронология событий и основные моменты боя в Нетив а-Асара

В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел населенных пунктов юга Израиля, включая мошав Нетив а-Асара и военные объекты в районе. Террористы проникли на территорию Израиля на парашютах, автомобилях, мотоциклах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор подвергся масштабной организованной атаке, в которой израильские военнослужащие находились в значительном численном меньшинстве.

Первый этап: проникновение террористов и резня: в 06:34 в связи с тревогой "Цева Адом" дежурные военнослужащие, находившиеся в мошаве, отправились к южным теплицам согласно оперативному протоколу. В 06:39 три террориста элитного подразделения ХАМАСа "Нухба" проникли на территорию поселка на парашютах: их заметил боец "китат коненут" и открыл по ним огонь, но безуспешно. Он сообщил о проникновении в WhatsApp-группу отряда быстрого реагирования.

Проникнув в мошав, трое "десантников" ХАМАСа, действуя самостоятельно и разных частях поселка, начали совершение убийств. Координатор безопасности поселка по системе экстренного оповещения отправил жителям распоряжение об инциденте безопасности в Нетив а-Асара и приказал запереться в своих домах. Но из-за сбоя только часть жителей поселка получила это сообщение.

В 06:53 координатор безопасности через WhatsApp-группу отряда быстрого реагирования отправил сообщение с призывом к членам отряда достать оружие и защищать свои дома и соседей: он опасался, что если бойцы "китат коненут" выйдут из домов с оружием, это может привести к несогласованности и перестрелкам с силами ЦАХАЛа – которых на тот момент в мошаве не было. По результатам расследования, вследствие этого приказа большинство членов отряда быстрого реагирования не вышли из дома.

Некоторые жители мошава и члены "китат коненут" вышли из домов, чтобы принять бой, в поселок также прибыли силы 77-го батальона. В 07:07 боец отряда быстрого реагирования ликвидировал одного из "десантников" ХАМАСа, но двое остальных объединились и продолжили бойню – они завершили свою смертоносную миссию в мошаве около 8:10.

Второй этап: отступление террористов из поселка, поиски боевиков на его территории: в 08:12 военнослужащие ЦАХАЛа и несколько бойцов "китат коненут" начали перестрелку с двумя оставшимися "десантниками" "Нухбы". Во время боя погиб один член отряда быстрого реагирования и один военнослужащий, еще один боец "китат коненут" был ранен. После этого два террориста отступили на запад в направлении сектора Газы и разместились в роще на территории мошава, а примерно в 08:34 они отступили в сектор Газы. В это время военнослужащие и бойцы "китат коненут" провели обыск поселка, пока не пришли к выводу об отступлении боевиков.

После завершения прочесывания поселка командир батальона назначил своего офицера командиром сил в мошаве и направился к кибуцу Нир-Ам, откуда поступили сообщения о десятках боевиков. Примерно в 11:30 в Нетив а-Асара прибыла группа командиров из учебной базы "Цанханим", которые продолжили обыскивать поселок.

Третий этап: проникновение дополнительного отряда боевиков: в 12:14 один из жителей заметил семерых террористов, проникших в мошав, предупредил прочесывающих мошав бойцов "китат коненут" и военнослужащих об этом. Один из жителей Нетив а-Асара, в дом которого проникли террористы, выстрелил и ранил одного из боевиков. В 12:47 военнослужащим и бойцам группы быстрого реагирования удалось захватить четверых террористов, трое остальных отступили в сектор Газы.

Четвертый этап: прочесывание мошава и эвакуация жителей. В 13:00 несколько командиров во главе с командующим 36-й дивизией организовались и распределили силы в мошаве на три сектора для эффективного обыска Нетив а-Асара. В 17:15 после того, как был подготовлен маршрут эвакуации и вдоль него размещена охрана из бойцов отряда быстрого реагирования и военнослужащих, было опубликовано сообщение для жителей мошава о начале организованной эвакуации и об эвакуации раненых и погибших. Жители начали самостоятельно покидать мошав, в 22:30 обыск Нетив а-Асара был завершен, и было объявлено, что боевиков в нем нет.

Основные расследования событий в поселке Нетив а-Асара:

ЦАХАЛ не справился с задачей защиты поселка. Массовые убийства могли быть пресечены быстрее: несмотря на наличие большого отряда быстрого реагирования и быстрое прибытие командиров с бойцами в мошав, им не удалось остановить резню. Против боевиков действовало небольшое количество сил из присутствующих в мошаве, и они не действовали согласно боевой технике, которой обучались.

К началу атаки в поселке присутствовал дежурный отряд военнослужащих, но несмотря на проникновение террористов в мошав, солдаты не были задействованы координатором безопасности. Военнослужащие начали действовать с задержкой из-за плохой связи с координатором безопасности и отсутствия инициативы. После объединения с командиром батальона и его силами дежурный отряд действовал по зачистке мошава вместе с бойцами "китат коненут".

Гражданский отряд быстрого реагирования в поселке Нетив а-Асара был большим, опытным и хорошо оснащенным, но его потенциал не был использован во время атаки. Большинство членов отряда остались дома в соответствии с инструкцией координатора безопасности, полученной по WhatsApp. Однако несмотря на эту инструкцию, несколько членов отряда вышли из домов по собственной инициативе и спасли жизни многих жителей, предотвратив еще больший ущерб. "Китат коненут" не была задействована и после выхода двух террористов из мошава в 08:34, хотя они должны были действовать по протоколу и обеспечить изоляцию поселка, что могло предотвратить вторую волну террористов в 12:14.

С началом массовой атаки действующий в секторе батальон одновременно столкнулся с восемью очагами боевых действий от береговой линии кибуца Зиким до кибуца Нир-Ам. Следователи отметили, что командир батальона принял верное решение, приказав своим силам прибыть в Нетив а-Асара, однако они должны были объединиться с отрядом быстрого реагирования, чего не произошло.

Новым для израильских войск оказалось проникновение с применением парапланов и парашютов, в настоящее время ВВС разрабатывают устав противостояния таким атакам.

Отчет по Нахаль Оз

Основной вывод внутреннего расследования: ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Нахаль-Оз. Именно хладнокровие и отвага, проявленные гражданскими лицами, и стойкость бойцов отряда быстрого реагирования – "китат коненут" – и сил безопасности перед лицом врага привели к изменению баланса сил и возвращению контроля над населенным пунктом.

В результате нападения на кибуц Нахаль-Оз были убиты 11 жителей кибуца, два бойца "китат коненут" и два иностранных гражданина, восемь человек были похищены и угнаны в сектор Газы. Двое из них – член кибуца и иностранный гражданин – до сих пор удерживаются в плену террористов. Во время боевых действий погибли четыре сотрудника сил безопасности, многие бойцы и гражданские лица были ранены.

Согласно расследованию, в Нахаль-Оз прорвались более 180 террористов, около 80 из них были ликвидированы на территории кибуца. Несмотря на близость кибуца к сектору Газы, силы отряда быстрого реагирования и силы безопасности смогли сдержать первую волну атаки.

Расследование выявило существенные недостатки в готовности размещенных в окрестностях сектора Газы вооруженных сил к сценарию широкомасштабного внезапного нападения, что привело к краху системы командования и управления в зоне атаки уже в течение первого часа нападения.

В рамках оперативного расследования боя в кибуца Нахаль-Оз, где в "черную субботу" 7 октября был один из десятков очагов боевых действий, были собраны тысячи материалов, были изучены переговоры между членами кибуца, использованы материалы с допросов захваченных в начале войны террористов. Следователи также собрали видеозаписи и данные с наблюдательных постов и реконструировали ход боев на местности.

В отчете подчеркивается, что одновременное проникновение тысяч боевиков в десятки точек стало главным фактором, затрудняющим прибытие сил безопасности к очагам боевых действий. Из полученных в ходе расследования данных были сделаны оперативные выводы, которые будут использоваться для извлечения уроков и разработке оборонной стратегии на будущее.

Хронология событий и основные моменты боя в Нахаль-Оз

В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел населенных пунктов юга Израиля, включая кибуц Нахаль Оз и военные объекты в районе. В секторе Нахаль-Оз боевики прорвали заграждение примерно в четырех местах и прорвались на территорию Израиля на автомобилях, мотоциклах и пешком. Сектор подвергся организованной атаке, и бойцы размещенного в районе Нахаль-Оз 13-го батальона бригады "Голани", сил резервной поддержки и группы из 11 бойцов подразделения ЯМАС ("мистаравим") оказались в значительном численном меньшинстве.

Первая волна нападения: с 06:30 до 10:00. В 06:43 резервные силы ЦАХАЛа сообщили координатору безопасности кибуца о проникновении террористов на территорию Израиля и о том, что целью атаки является также кибуц Нахаль-Оз. Резервным силам были отданы распоряжения защищать кибуц, и уже через несколько минут спустя они прибыли в кибуц, но не смогли проехать через ворота из-за отключения электричества. Они направились к насыпи в северо-западной части кибуца, где столкнулись с несколькими группами боевиков.

Около 07:05 первые боевики проникли в кибуц Нахаль-Оз с юга через задние ворота на мотоциклах и пешком. Координатор безопасности идентифицировал их и отправил их местоположения силам ЯМАС. Он также сообщил, что сражается с террористами вместе с бойцами ЯМАС, но не может вызвать "китат коненут" из-за того, что оружейная комната заперта из-за отключения электричества. Тем не менее, бойцы отряда быстрого реагирования и сотрудники служб безопасности смогли сдержать большую часть первой волны нападения.

С 08:15 до 13:00 началась вторая волна нападения, и в кибуц проникли дополнительные группы боевиков. Именно во вторую волну атаки были совершены большая часть убийств и похищений жителей Нахаль-Оз террористами. Боевики убили двоих пожилых жителей кибуца в их доме, добрались до района, где проживали иностранные рабочие, убили одного из иностранных граждан, затем они добрались до молочной фермы, где убили еще одного иностранного гражданина и похитили его тело в Газу. Убив несколько семей в их домах, террористы собрали нескольких выживших в одном доме, а затем увезли похищенных в Газу. Террористы под угрозой оружия заставили подростка, проживавшего в кибуце, звать закрывшихся в защищенных комнатах людей выйти из их домов, они продолжали убивать и похищать израильтян. На этом этапе двое израильтян, включая вышеназванного подростка, были, судя по всему, застрелены израильскими военнослужащими, ведущими бои с террористами.

В 12:05 заместитель командира подразделения "Маглан" и его бойцы столкнулись с группой из примерно десяти террористов неподалеку от въезда в кибуц, вступили в бой, в ходе которого погибли трое военнослужащих, включая замкомандира "Маглан". В 13:15 в кибуце собрались силы подразделения "Маглан", разведывательного батальона "Гивати", они поделили территорию кибуца на участки и приступили к его зачистке от террористов.

Третий этап – восстановление оперативного контроля и зачистки кибуца длился примерно с 13:45 до 17:30. Израильские военнослужащие обыскивали территорию кибуца, вступая в бой с террористами. Силы "Гивати" отправились в погоню за несколькими отрядами террористов, которые бежали из кибуца, настигли и уничтожили их.

Около 15:00 вошли дополнительные силы без согласования с действующими на территории кибуца военнослужащими, идентифицировали вооруженного человека в одном из домов, ошибочно сочли, что речь идет о захвате заложников, открыли по вооруженному человеку огонь и убили его – впоследствии оказалось, что это был боец "китат коненут".

Четвертый этап – этап эвакуации жителей, он длился с 17:30 7 октября до 8:00 8 октября. В 17:30 в кибуц Нахаль-Оз прибыл командующий дивизией 98, он встретился с командиром разведывательного батальона "Гивати" и назначил его командовать военнослужащими в кибуце, отдав распоряжение начать эвакуацию жителей.

Большая часть жителей кибуца были вначале эвакуированы на базу "Мишмар а-Негев", а оттуда в "Мишмар а-Эмек", в 08:00 на следующий день после "черной субботы" эвакуация из кибуца была завершена.

Выводы расследования боев в Нахаль-Оз:

ЦАХАЛ не справился со своей задачей по защите кибуца Нахаль-Оз. ЦАХАЛ не был готов к масштабному внезапному нападению, включающему множество районов проникновения тысяч боевиков, атакующих в десятках точек одновременно. Несмотря на сложные условия боя и неожиданное нападение группа бойцов ЯМАС ("Яхидат мистаравим") смогла сдержать первую волну нападения.

Отряд быстрого реагирования не смог собраться и вооружиться вовремя: они по ошибке считали, что при отключении электричества невозможно открыть оружейную комнату. Система командования и управления рухнула в первый час атаки и перестала существовать. Использование социальных сетей во время инцидента с заложниками указывает на необходимость улучшения навыков собирать информацию о ситуации противника и положении наших сил через социальные сети и открытые каналы коммуникации в режиме реального времени: следствие продолжает проверку, были ли принимающие решения подвержены этой информации и были ли направлены силы на основе этой информации.

Следственная группа указала на несколько случаев "дружественного огня", в результате которого из-за ошибочной идентификации погибли трое гражданских лиц.

Отчет по Кфар-Аза

Провал в кибуце Кфар-Аза был одним из самых значительных, несмотря на то, что там в начале нападения присутствовал офицер в звании бригадного генерала, и еще три командира бригад прибыли в кибуц к полудню: но лишь к вечеру в Кфар-Аза началась упорядоченная борьба с террористами с распределением секторов и задач.

Как отмечают Кармела Менаше и Итай Блюменталь в своей статье в КАН, предыдущий начальник Генштаба генерал-лейтенант Авив Кохави ввел такой порядок: вокруг сектора Газы бойцы находились 11 дней, после чего на четыре дня возвращались домой. Каждые выходные и каждый праздник в приграничной зоне находилась лишь половина сил ЦАХАЛа.

Бои в кибуце Кфар-Аза длились три дня, в кибуце были убиты 64 человека и 19 похищены в плен и угнаны в Газу. По данным расследования, на протяжении долгих часов жители кибуца оставались без какой-либо помощи извне, и даже когда в Кфар-Азу начали прибывать силы ЦАХАЛа, они не были скоординированы и каждое подразделение действовало по собственному усмотрению.

Вокруг кибуца Кфар-Аза был забор с сигнализацией, но на нем не было камер. У группы быстрого реагирования ("китат коненут") не было оружия, поскольку оно хранилось в оружейной, и не было раций. Утром 7 октября кибуц защищала "китат коненут" из 15 человек под командованием координатора безопасности Шахара Авиани – он погиб в первые полчаса атаки.

Нападение на кибуц осуществлялось в три волны: в 06:29 началась ракетная атака – по району Отеф Аза и по всему Израилю. В кибуце приземлились три хамасовских "десантника". Первым был убит фотограф Ynet Рои Идан, который успел сделать фотографии нападения террористов и предупредить об атаке.

С 06:30 до 08:30 на территорию Кфар-Аза прорвались десятки террористов (около 100), боевиков "Нухбы", которые убили 37 человек – семерых бойцов "китат коненут" и 30 гражданских жителей кибуца. Террористы получили приказ совершать массовые убийства. Бойцы группы быстрого реагирования геройски сражались, но сила противника многократно превосходила их. В первые же часы боя семеро бойцов "китат коненут" были убиты, остальные семеро были ранены.

У террористов было обнаружено огромное количество оружия: пистолеты и автоматы, взрывные устройства, противотанковые ракеты, гранаты, у них были подробные карты, включающие город Сдерот и соседнего кибуца Саад.

К 8:30 в кибуце осталось семь членов "китат коненут" и примерно 150 террористов. В домах шла бойня. Ни один солдат не вошел в кибуц до 08:30 ни один солдат ЦАХАЛа не вошел в кибуц, и до 10:59 ВВС не действовали в этом районе.

Примерно в 9:50 террористы взломали ворота напротив молодежного квартала кибуца. На этом этапе были убиты 18 жителей кибуца, 19 были похищены в сектор Газы. Во второй волне нападения, между 08:00 и 11:00, в кибуц прибыли еще 65 террористов, в третьей волне, начиная с 12:00 – еще 100 террористов, в том числе боевики "Исламского джихада". В отличие от других израильских населенных пунктов, подвергшихся резне в "черную субботу", в кибуц Кфар-Аза не пришли мародеры из Газы. Все боевики, прорвавшиеся в кибуц, прибыли чтобы убивать и похищать его жителей.

В момент атаки в кибуце находился бригадный генерал Исраэль Шомер, который жил в Кфар-Аза. Он связался с главой Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви, который направлялся в автомобиле на юг. В результате этого разговора А-Леви изменил маршрут и прибыл в бункер в Кирие. Шомер также позвонил командующему Южным военным округом Ярону Финкельману. По какой-то причине бригадный генерал Исраэль Шомер не взял на себя командование: он сражался с террористами, вначале без оружия – кухонными ножами, затем ему удалось получить оружие. Однако он не управлял боем на уровне военного командующего.

На протяжении долгих часов боя, даже когда в кибуц подъехали израильские войска, не было никакой организации сил. В начале боя три бронированных джипа "Давид" бригады "Голани" были отправлены в кибуц. Один из джипов был обстрелян, солдаты увидели многократно превышающие силы противника и продолжили движение к базе "Нахаль-Оз" за подмогой: но на "Нахаль-Оз" тоже шли бои. Два других джипа покинули территорию, вначале они доехали до кибуца Мефласим, но увидев там транспорт террористов, выпустивших в них противотанковую ракету, бойцы уехали в Сдерот – за пределы своего сектора обороны. На въезде в Сдерот они присоединились к полицейским силам и приняли участие в боях за полицейский участок – но они оставили кибуц Кфар-Аза.

КАН отмечает, что один подразделения спецназа Генштаба "Сайерет Маткаль", офицер в звании подполковника (его имя не указывается в материале), в полдень принял решение отвести своих бойцов из кибуца, понимая, что он не может изменить картину боя. Примерно в это время происходила бойня и похищение заложников из молодежного квартала кибуца Кфар-Аза.

Перелом в организации сил произошел, когда один из командиров открыл группу WhatsApp, к которой присоединилось большинство сил, действовавших в кибуце. Так удалось создать картину боя, определить, кто пропал без вести, кто был похищен, кто заперт в своем доме и так далее.

Спустя десять часов после начала нападения были спасены двое десятимесячных близнецов, которых родители заперли в защищенной комнате, отправившись отсреливаться от террористов. И мать, и отец малышей – Адар и Итай Бердичевски, – погибли в неравном бою, уничтожив до семи боевиков.

Первые крупные силы в кибуц начали прибывать в послеобеденные часы, и к вечеру в кибуце находилось около 750 бойцов из различных подразделений, большинство из них вступили в бой с террористами сразу после входа в кибуц, не имея четкой картины ситуации.

С 18:30 и до 08:00 следующего дня, 8 октября, военнослужащие сосредоточились на эвакуации жителей, попытках выбить террористов, засевших в домах и попытках изолировать кибуц от сектора Газы. На протяжении двух следующих дней, 8 и 9 октября, была завершена эвакуация выживших жителей кибуца, но зачистка его территории от террористов еще не была завершена: последнего террориста ликвидировали в Кфар-Азе лишь в послеобеденные часы 10 октября.

По отчетам ЦАХАЛа, в результате резни в кибуце Кфар-Аза были убиты 62 жителя кибуца, погибли 22 военнослужащих ЦАХАЛа (включая пятерых жителей кибуца Кфар-Аза), двое сотрудников служб безопасности (один из них проживал в кибуце). Погибли семеро бойцов "китат коненут" кибуца Кфар-Аза. Были захвачены в плен 19 человек, из них 15 были возвращены к настоящему моменту, 2 были по ошибке убиты израильскими войсками во время боев в секторе Газы, двое остаются в плену.

Отчет по Беэри

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ провалил свою миссию по защите жителей кибуца Беэри, тогда как мужество самих жителей кибуца и бойцов отряда самообороны кибуца достойны самых высоких оценок, и именно они позволили стабилизировать линию обороны в первые часы боев. Жители кибуца и бойцы отряда самообороны ("китат коненут") сдержали нападающих, не позволив атаке распространиться на остальную часть кибуца.

Потери

В результате нападения на кибуц погиб 101 гражданский, 30 жителей и жительниц кибуца и еще два человека, не являющиеся членами кибуца, были похищены и увезены на территорию сектора Газы. 11 заложников до сих пор удерживаются в плену у террористов.

Бойцы отряда самообороны кибуца мужественно и самоотверженно сражались. В боях погиб 31 сотрудник служб безопасности, в том числе 23 военнослужащих ЦАХАЛа и бойцов "китат коненут", а также восемь сотрудников полиции. Множество гражданских лиц и военнослужащих получили ранения.

В соответствии с результатами расследования, на территорию кибуца проникли около 340 террористов, в том числе примерно 100 боевиков подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС, которые устроили массовые убийства, похищение людей, грабежи и другие чудовищные преступления. По уточненным данным расследования, на территории кибуца были ликвидированы около 100 террористов. Дома кибуца Беэри были сильно повреждены, и процесс их восстановления будет длительным.

Оперативное расследование

Расследование проводили генерал-майор резерва Мики Эдельштейн и члены следственной группы полковник резерва Йоси Турджеман, подполковник резерва доктор Одед Мегидо, подполковник Элихай Бен-Нун, майор резерва Дрор Энгельштейн, капитан резерва Шир Дани и доктор Анат Штерн. Расследование продолжалось около трех месяцев, оно включало в себя сотни часов опросов жителей кибуца Беэри, бойцов отряда самообороны кибуца и сотрудников служб безопасности, действовавших в данном районе в первые дни войны.

В рамках расследования были собраны тысячи информационных материалов, призванных создать максимально точную и ясную картину последовательности событий. В частности, были изучены записи переговоров сотрудников служб безопасности по системам связи, изучены переговоры жителей кибуца (только с их согласия), а также собраны дополнительные сведения, в том числе записи допросов террористов, проведенных в начале войны. Следственная группа собрала также видеозаписи, видеосъемку систем наблюдения и реконструкцию событий на местах. Расследование проводилось с привлечением ШАБАКа и полиции Израиля, сотрудники которых действовали в кибуце.

Комиссия проводила армейское оперативное расследование, основное внимание в котором уделяется последовательности событий, ведению боевых действий и действиям сил безопасности. В рамках расследования были изучены боевые действия в кибуце Беэри, который был одним из десятков центров боевых действий во время внезапного нападения 7 октября. Проникновение тысяч террористов в десятки центров боевых действий одновременно стало основным фактором, осложняющим прибытие сил безопасности к центрам боевых действий. Эта проблема изучается в рамках нескольких расследований, на ней сосредоточено основное расследование действий вооруженных сил в течение "черной субботы", и их результаты будут представлены позднее.

В целях расследования следственная группа разделила кибуц Беэри на четыре района. В каждом районе было проведено тщательное картографирование, и был составлен точный график с момента начала террористической атаки ХАМАСа 7 октября и до момента установления контроля над территорией кибуца и его зачистки от террористов. На каждом из участков были обозначены расположения вооруженных сил на каждом из этапов в течение дней боев, указаны действия военнослужащих и приведены другие ключевые события.

Шесть основных этапов боев в кибуце Беэри

Следственная группа разделила события в кибуце Беэри на шесть основных временных этапов:

1. Начало нападения, перемещение террористов из Газы в кибуц Беэри – с 06:30 до 06:45 в субботу, 7 октября 2023 года.

2. Начало наземной атаки на Беэри – с 06:45 до 09:00 7 октября. На этом этапе первые террористы прорвались на территорию кибуца с двух направлений. Все боевые действия на этом этапе велись бойцами отряда самообороны кибуца ("китат коненут") и жителями кибуца, присоединившимися к сражению.

3. Захват кибуца противником – с 09:30 до 13:30 7 октября. В течение этого этапа бойцы "китат коненут" и жители кибуца Беэри ведут бои и устанавливают линию обороны, чтобы сдержать нападение. Первые силы ЦАХАЛа прибыли в населенный пункт, были атакованы, эвакуировали раненых, покинули территорию кибуца и разместились у въезда в кибуц, где вели бои с террористами, проникшими в район ворот кибуца. Все похищения людей противником были осуществлены до завершения этого этапа. Из-за множества точек боестолкновений и оперативных трудностей передвижения было принято решение назначить высокопоставленного офицера для командования прибывшими в район силами и руководства боевыми действиями.

4. Этап сдерживания противника – с 13:30 до 22:00 7 октября. На этом этапе начинают прибывать более существенные силы подкрепления. В 16:15 в Беэри прибывает резервная пехотная дивизия "А-Базак" (99), которая начинает устанавливать контроль над войсками. Примерно в 18:00 на территории кибуца и в его окрестностях сражаются около 700 военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности. В послеобеденные часы начинается эвакуация жителей.

5. Этап установления оперативного контроля над территорией кибуца – с 22:00 7 октября до 05:00 8 октября. На этом этапе производится эвакуация большинства жителей кибуца, проводится прочесывание большей части территории кибуца. По завершении этого этапа установлен оперативный контроль израильских вооруженных сил над кибуцем Беэри.

6. Прочесывание и завершение зачистки кибуца – с 05:00 до 15:00 8 октября. На этом этапе проводится повторное прочесывание территории кибуца, в нескольких ограниченных местах продолжаются боестолкновения.

Основные выводы: ошибки и провалы

Далее приводятся основные выводы по результатам расследования боевых действий в кибуце Беэри.

а) Пробел между развитием событий и готовностью: ЦАХАЛ не был готов к сценарию масштабного проникновения противника, как это произошло 7 октября, включавшему в себя многочисленные точки прорыва тысяч террористов, атакующих одновременно в десятках мест. Отрабатывался лишь сценарий одиночных и точечных вторжений террористов, именно к такому сценарию были подготовлены вооруженные силы, и только на его основе было определено размещение вооруженных сил. В свете этого в данном районе не было дополнительных боевых резервов, которые можно было бы перебросить к Беэри. Все подкрепления ЦАХАЛа были переброшены в этот сектор, их действия изучаются в рамках общего расследования. Тема подготовки и возможные сценарии развития событий все еще изучаются в рамках общего расследования, по результатам которого будет разработана концепция обороны и разведки.

б) Формирование картины происходящего. ЦАХАЛу было крайне сложно создать ясную и точную картину происходящего в кибуце Беэри вплоть до послеобеденных часов 7 октября, хотя группа экстренного реагирования кибуца ("цевет а-хирум") располагала картиной происходящего по состоянию на утренние часы. В ходе расследования было установлено, что службы безопасности не дали жителям кибуца Беэри достаточных предупреждений о проникновении террористов в первые часы нападения.

в) Начало боев в кибуце – до 13:30 боевые действия внутри кибуца вели только бойцы отряда самообороны ("китат коненут") и жители Беэри. В течение первых семи часов боев жители кибуца сами себя обороняли, именно их действия и сообразительность остановили противника, не позволив ему распространить проникновение на другие части кибуца. Жители продолжали сражаться и после прихода сил Армии обороны Израиля, помогая им и направляя их.

г) Командование и контроль – из-за множества точек нападения и ведения боевых действий и сложности формирования картины происходящего боевые действия в районе кибуца в первые часы характеризовались отсутствием управления войсками, отсутствием координации и согласованности между различными силами и подразделениями. Из-за этого в ряде случаев службы безопасности концентрировались у въезда в кибуц и не вступали в бой. Это произошло по нескольким причинам: подразделения не вступали в бой по решению командира, ожидая выполнения задач по эвакуации жителей Беэри; подразделения, сражавшиеся с террористами под командованием своего командира, покинули кибуц; подразделения, которые вошли на территорию кибуца примерно через час из-за ожидания командира; подразделения и передовые группы были размещены за пределами кибуца в качестве сил прикрытия. Такая несогласованность наблюдалась во многих очагах боев 7 октября, и эта проблема изучается в рамках общего расследования.

Из-за большого количества центров боевых действий и необходимости принятия немедленных решений в каждом из очагов боев был назначен старший командир, чтобы оптимально и скоординированно задействовать находящиеся в районе боевых действий и прибывающие силы, а не полагаться на штатные силы и командование, что заняло бы больше времени.

Решение генерального штаба и командования Южным округом поручить командование сектором бригадному генералу Бараку Хираму, после чего передать под его командование боевые действия в Беэри, оказалось очень значимым для повышения эффективности боевых действий против террористов, обеспечения нужд жителей, прояснения картины происходящего и верного управления боевыми силами. Отмечается, что это решение стало поворотным моментом, в результате которого был восстановлен контроль над кибуцем.

Помимо анализа ошибок и недочетов в задействовании войск следственная группа отметила, что сражения в Беэри включали в себя ряд случаев героизма и высочайшего мужества со стороны вооруженных сил, командиров и служб безопасности, действовавших на территории кибуца, что позволило спасти множество жизней.

д) Действия вооруженных сил в отношении гражданских лиц – были случаи неправильного поведения военнослужащих в отношении мирных жителей, что выражалось в способах обеспечения безопасности эвакуированных людей и обеспечения их основных потребностей военнослужащими.

е) Инцидент с заложниками в доме Песи Коэн (68-летняя жительница кибуца Беэри, погибла, – прим. ред.): следственной группой было установлено, что вооруженные силы действовали согласованно, получая команды от группы управления, состоящей из командиров передовых подразделений ЦАХАЛа, ШАБАКа и ЯМАМа, им предоставлялась разведывательная и авиационная поддержка в режиме реального времени. Следствием было установлено, что в крайне сложных обстоятельствах командиры приняли взвешенные, профессиональные и ответственные решения после того, как переговорные усилия полностью себя исчерпали. Танковый обстрел дома с заложниками был осуществлен профессионально, по совместному решению командиров всех задействованных служб безопасности, после взвешивания и оценки ситуации для оказания давления на террористов и спасения заложников. После того, как террористы заявили о своем намерении покончить с собой, убив заложников, и в доме раздались выстрелы, было принято решение о штурме дома для спасения заложников, и штурм был осуществлен в сложных условиях.

Следователи отметили, что удерживаемые в доме заложники проявили находчивость и приложили немало усилий, чтобы связаться с сотрудниками служб безопасности и дать им направляющую информацию. Следственная группа представила семьям погибших подробную оценку обстоятельств смерти каждого находившегося в здании человека. Следственная группа на основе изучения имеющейся информации установила, что ни один гражданский не пострадал от танковых снарядов, выпущенных по дому – за исключением одного случая возле дома, когда двое гражданских получили осколочные ранения. Следствием было установлено, что большинство заложников были убиты террористами, однако необходимо провести дополнительные проверки для окончательного подтверждения этого вывода. Действия старших командиров в данном инциденте следственная группа характеризует как слаженные и профессиональные с учетом крайне сложной ситуации.

Сделанные выводы и необходимые уроки

Начальник генштаба ЦАХАЛа принял выводы следственной комиссии и учел уроки, которые армия должна извлечь из результатов расследования для разработки новой концепции обороны и нападения. Герци А-Леви выразил благодарность следственной группе за серьезное, четкое и профессиональное расследование, которое позволяет увидеть четкую картину событий, несмотря на сложные задачи. Глава генштаба отметил следующие выводы:

1. ЦАХАЛ в тяжелейших обстоятельствах не справился с задачей по защите мирного населения и провалил свою миссию.

2. Жители Беэри под руководством бойцов отряда самообороны сражались решительно и мужественно. Их самопожертвование и храбрость при защите кибуца можно считать чудом. Именно они предотвратили полный захват кибуца противником и спасли множество жизней. Глава генштаба также высоко оценил действия группы экстренного реагирования кибуца ("цевет а-хирум"), которой удалось составить картину происходящего и поддерживать контакт с жителями под огнем.

3. Действия вооруженных сил: множество военнослужащих и сотрудников служб безопасности храбро сражались в кибуце Беэри, проявляя мужество и героизм. В то же время были допущены серьезные ошибки и просчеты, которые необходимо изучить и исправить на будущее.

4. Прибытие подкреплений – начальник генштаба отметил, что важнейшим вопросом, изучаемым в ходе расследований боевых действий 7 октября, являются причины, по которым в самом начале боевых действий вооруженные силы не прибыли в населенные пункты. Он отметил, что данное расследование дало принципиальный ответ на этот вопрос: многочисленные нападения одновременно во множестве населенных пунктов и военных баз, а также заблокированные террористами дороги затруднили прибытие подкрепления. Детально эти причины будут изучены в рамках общего расследования.

5. Вооруженные силы, ожидавшие за пределами кибуца – в течение нескольких часов боевые подразделения находились за пределами кибуца, в то время как в кибуце шла резня. Это крайне серьезная ошибка, которую не должны были допустить. В ходе расследования обстоятельств выяснилось, что командиры, прибывшие со своими подразделениями, с частью сил вошли в кибуц для того, чтобы разобраться в ситуации. Некоторые подразделения не стремились к боестолкновениям, поскольку не осознавали серьезности ситуации и факта недостатка сил. Часть из ожидавших снаружи кибуца сил были подразделениями поддержки сил, сражавшихся внутри кибуца. А-Леви указал на необходимость четкого приказа на будущее: в подобной ситуации все подразделения должны делать все возможное, чтобы разобраться в ситуации и предотвратить гибель гражданских. Начиная с 13:30 в кибуце было сосредоточено множество бойцов ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции, которые шли на столкновения с противником и мужественно сражались до утра понедельника, уничтожив всех находившихся в кибуце террористов.

6. Защита гражданского населения должна превалировать над защитой военнослужащих: в некоторых случаях вооруженные силы сражались за удержание своих позиций и стремились эвакуировать раненых солдат, прежде чем защитить и эвакуировать гражданских. В ходе расследования было выяснено, что это происходило из-за незнания полной картины ситуации, и подвергшиеся нападению военнослужащие действовали в целях самозащиты. Необходимо уяснить и укрепить понимание, что задача с наивысшим приоритетом – это защита мирного населения. Военнослужащие всегда должны прежде всего помогать мирным жителям в эвакуации, перемещении в убежище и во всех необходимых задачах, возникающих на поле боя. Это крайне важная задача, разъяснять которую необходимо с самого начала обучения призывников.

7. Участие высокопоставленных командиров в боевых действиях – многие старшие офицеры, как служащие регулярных войск, так и резервисты, покинули свои дома и отправились в зону боевых действий, чтобы принять участие в сражении. Это образцовый поступок, который заслуживает самой высокой оценки. Глава генштаба отметил, что старшие командиры на местах должны стремиться задействовать свои силы и способности в качестве командиров: руководить, управлять, принимать решения и добиваться их реализации.

8. Инцидент с заложниками в доме Песи Коэн: глава Генштаба отметил, что это было уникальное событие, когда в зоне боевых действий в заложники захватили гражданских лиц. В подобных ситуациях действующему на месте событий командиру приходится принимать трудные решения с целью спасения как можно большего количества мирных жителей. Следствием было установлено, что именно этими принципами руководствовались командиры в данном случае. Оценка ситуации и командование операцией были проведены на высоком профессиональном и моральном уровне, с использованием всех имеющихся в распоряжении средств, включая переговоры, разведку и использование танкового выстрела в качестве последнего средства для оказания давления на террористов.

9. Глава генштаба указывает, что оперативное расследование боевых действий на территории кибуца Беэри в "черную субботу" 7 октября – это первое из череды внутренних расследований событий 7.10 и тому, что им предшествовало, проводимых в эти дни ЦАХАЛом. И хотя это первое расследование, которое не отражает полной картины произошедшего в тот день, оно иллюстрирует масштабы провала и катастрофы, постигшей жителей юга Израиля, вынужденных собственными телами защищать свои семьи много часов, в то время как ЦАХАЛ не смог их защитить.

10. По завершении расследований, которые позволят сформировать полную и детальную картину событий 7 октября, будут приняты решения и извлечены уроки, а также сделаны оперативные выводы, которые найдут отражение в подготовке сил уже в ближайшее время.

11. Мы обязаны провести тщательное и углубленное расследование, чтобы изучить и исправить ошибки и укрепить защиту граждан Израиля. На основании сделанных выводов будут проведены глубинные изменения, которые усилят ЦАХАЛ и укрепят его в миссии по защите израильтян. Это наш долг перед израильским обществом, в целом, и жителями юга, в частности.