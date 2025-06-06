Подано обвинение против жителя Исауийи, который работал на иранскую разведку

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 30-летнего Раджаба Салаха из Исауийи, который выполнял задания иранской разведки за деньги.

Согласно обвинительному заключению, иранцы связались с Салахом после того, как он опубликовал в одной из групп в Telegram объявление о поиске работы. На связь вышел человек, назвавшийся "Ави" и предложивший "работу" за 2000 шекелей в неделю. Позже этот "работодатель" в переписке заявил, что его зовут "Али", он гражданин Ирана и сотрудник иранской разведки.

В обвинении сказано, что Раджаб Салах по заданию иранского куратора фотографировал секретные объекты в Иерусалиме, а также объекты, где собирается много людей – Стену Плача, рынок Махане Иегуда и район муниципалитета Иерусалима, используя приложение, которое позволяло вести прямую трансляцию. Он также попросил своего брата сделать фотографию в мечети Аль-Акса, на которой он разместил табличку с личным сообщением и веб-адресом, как просил агент. Кроме того, обвиняемый приобрел форму военнослужащего Армии обороны Израиля и сжег ее вместе с плакатом с политическим посланием, а также повесил еще один плакат в туннеле Наоми Шемер в Иерусалиме, в котором выражалась поддержка бывшему главе ШАБАКа. По заданию куратора Салах спрятал свой мобильный телефон в магазине на улице Кинг-Джордж в Иерусалиме и включил прямую трансляцию на 10-14 часов, в соответствии с инструкциями агента, который хотел проверить его способность действовать скрытно для будущих миссий. Впоследствии куратор попросил Салаха изучить возможность покупки оружия и гранат, а также найти способы доступа к Стене Плача, он говорил о ненависти к евреям и стремлении им отомстить. Обсуждалась возможность посещения Ирана для Раджаба Салаха. Затем агент предложил Салаху поджечь лес в обмен на 10 тысяч шекелей. Обвиняемый отказался из-за страха быть пойманным и чувства ответственности перед своей семьей, но предложил, чтобы это действие выполнил кто-то другой. Агент отказался платить аванс. Общение происходило через Telegram, WhatsApp и специальное приложение для трансляций. Платежи осуществлялись с использованием криптовалюты.

Раджаб Салах обвиняется в контактах с иностранным агентом и передаче информации, которая может быть полезна противнику.