Осколки ракет упали в Иудее и Самарии, а также на территории Мате-Иегуда, причинив ущерб

Полицией получены сообщения о падении осколков ракет (йеменской ракеты и ракет-перехватчиков) в нескольких населенных пунктах в Иудее и Самарии, а также на территории регионального совета Мате-Иегуда.

В поселке Захария обломки упали во дворе дома, в Цур-Адасе – на дорогу и на крышу дома в Бейтар-Илите.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что кроме того, крупный фрагмент упал на крышу дома в палестинской деревне Дура в Самарии.

Пресс-служба полиции отмечает, что упавшими обломками причинен материальный ущерб имуществу граждан и инфраструктуре, но пострадавших нет.