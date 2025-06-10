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Израиль

Осколки ракет упали в Иудее и Самарии, а также на территории Мате-Иегуда, причинив ущерб

Йемен
Хуситы
время публикации: 10 июня 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 21:13
Осколки ракет упали в Иудее и Самарии, а также на территории Мате-Иегуда, причинив ущерб
Пресс-служба полиции Израиля

Полицией получены сообщения о падении осколков ракет (йеменской ракеты и ракет-перехватчиков) в нескольких населенных пунктах в Иудее и Самарии, а также на территории регионального совета Мате-Иегуда.

В поселке Захария обломки упали во дворе дома, в Цур-Адасе – на дорогу и на крышу дома в Бейтар-Илите.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что кроме того, крупный фрагмент упал на крышу дома в палестинской деревне Дура в Самарии.

Пресс-служба полиции отмечает, что упавшими обломками причинен материальный ущерб имуществу граждан и инфраструктуре, но пострадавших нет.

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