Times: Великобритания планирует ввести санкции против Смотрича, Бен-Гвира и Каца

Великобритания вместе с рядом других стран-союзников готова ввести санкции в отношении ряда министров израильского правительства, пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

"Сообщается, что разрабатываемые в настоящее время планы нацелены на ключевых израильских деятелей, включая министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца", – говорится в публикации Times.

20 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке переговоров по торговому соглашению с Израилем. Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели была вызвана в британский МИД для беседы в связи с расширением операции ЦАХАЛа в секторе Газы.

Кроме того, введены санкции против нескольких израильтян, в том числе против правой активистки, председателя движения "Нахала" Даниэлы Вайс и Зохара Сабаха за "поддержку актов насилия" в отношении палестинцев, а также инфраструктурной компании, занимающейся строительством в Иудее и Самарии, движения "Нахала" за предоставление логистической и финансовой поддержки созданию поселенческих форпостов.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что "своими действиями и заявлениями Израиль изолирует себя от остального мира и наносит ущерб своей репутации". "Это огорчает меня, как давнего друга Израиля", – сказал он.

Дэвид Лэмми, говоря о ситуации в секторе Газы, также заявил: "Великобритания вновь повторяет наше требование к ХАМАСу – освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий. И мы повторяем: ХАМАС не может оставаться у власти в Газе. Мы сейчас вступаем в новый мрачный период, когда правительство Нетаниягу стремится вытеснить жителей Газы из их домов и предоставить им лишь малую часть той помощи, которая им необходима. Вчера министр Смотрич даже говорил об очистке сектора Газы силами израильской армии. Разрушить то, что осталось, переселить жителей в третье государство. Мы должны назвать это явление своим именем: это экстремизм, это чудовищно, и я решительно это осуждаю".

В своем выступлении в парламенте Лэмми также отметил, что администрация Трампа "глубоко разочарована тем, что она наблюдает в Газе", а президент Трамп считает, что война слишком затянулась.

Министерство иностранных дел Израиля заявило в этой связи: "До сегодняшнего заявления этот вопрос вообще не поднимался нынешним британским правительством". При этом было отмечено, что правительство Великобритании, движимое "антиизраильской одержимостью" и "внутриполитическими соображениями", "готово нанести ущерб британской экономике". "Британский мандат закончился 77 лет назад. Внешнее давление не собьет Израиль с его пути", – подчеркивается в заявлении израильского МИДа.