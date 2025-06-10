Посол США заявил, что государство Палестина может быть создано в одной из мусульманских стран

Посол США в Израиле Майк Хакаби дал понять, что США больше не поддерживают идею создания независимого палестинского государства на Западном берегу, добавив, что оно могло бы быть создано где-то в другом месте в регионе. Это заявление было сделано в интервью изданию Bloomberg.

На вопрос о том, остается ли идея создания палестинского государства целью политики США, как это было в течение двух последних десятилетий, американский дипломат ответил: "Я так не думаю".

О месте, в котором могло быть создано государство Палестина, Майк Хакаби, поддерживающий идею создания еврейских поселений, сказал, что землю под этот проект могла бы выделить одна из мусульманских стран региона.

"Если не произойдет каких-то существенных изменений, которые изменят культуру, в текущих обстоятельствах это невозможно", – сказал посол, добавив, что Палестинское государство, по всей видимости, будет создано "не при нашей жизни".