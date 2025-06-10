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Израиль

12-й телеканал: Трамп потребовал от Нетаниягу прекратить боевые действия в Газе

Газа
Израиль
Дональд Трамп
Иран
Война с ХАМАСом
время публикации: 10 июня 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 20:39
12-й телеканал: Трамп потребовал от Нетаниягу прекратить боевые действия в Газе
AP Photo/Alex Brandon, File

По информации 12-го телеканала, во время вчерашнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп потребовал от Нетаниягу прекратить боевые действия в секторе Газы, отметив, что это положительно скажется на перспективе освобождения заложников, а также на переговорах с Ираном и Саудовской Аравией. По словам Трампа, "война в Газе исчерпала себя".

Источники, посвященные в содержание разговора, утверждают, что президент США также потребовал от Нетаниягу "снять с повестки дня" возможность нанесения ударов по Ирану.

По информации израильских СМИ, телефонный разговор между Биньямином Нетаниягу и президентом США Дональдом Трампом продолжался около 40 минут. СМИ сообщали, что одной из главных тем беседы были переговоры Вашингтона с Тегераном.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

СМИ: Нетаниягу и Трамп беседовали об Иране почти 40 минут