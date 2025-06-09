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Израиль

СМИ: Нетаниягу и Трамп беседовали об Иране почти 40 минут

Израиль
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
Иран
время публикации: 09 июня 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 19:18
СМИ: Нетаниягу и Трамп беседовали об Иране почти 40 минут
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом. Радиостанция "Кан Бет" передала, что главной темой беседы стали переговоры Вашингтона и Тегерана, который до завтрашнего дня должен дать ответ на американское предложение по новой "ядерной сделке".

По информации Ynet, беседа продолжалась примерно 40 минут, лидеры двух стран также обсудили усилия по освобождению заложников и продолжение боевых действий в секторе Газы.

Канцелярия премьер-министра не сообщает никаких подробностей о состоявшейся беседе.

Вечером Нетаниягу проведет "узкое" заседание с руководителями служб безопасности, посвященное ситуации вокруг Ирана.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2025

Нетаниягу проведет заседание по Ирану после разговора с Дональдом Трампом