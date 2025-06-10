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Израиль

"Кан": Яир Нетаниягу добивается отстранения Эдельштейна от должности

Биньямин Нетаниягу
Юлий Эдельштейн
время публикации: 10 июня 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 21:25
"Кан": Яир Нетаниягу добивается отстранения Эдельштейна от должности
Avshalom Sassoni/Flash90

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, добивается отставки Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне.

Как сообщает "Кан", он мотивирует свое требование тем, что, по его мнению, Эдельштейн хочет развалить коалицию.

По сообщению "Кан" со ссылкой на источники в коалиции, вопреки заявлениям Яира Нетаниягу, Эдельштейн проявил готовность прийти к согласованной формулировке законопроекта.

Одновременно секретарь правительства Йоси Фукс направил ультраортодоксальным партиям предложение отложить голосование по законопроекту о роспуске Кнессета, так как это голосование, даже в предварительном чтении, будет необратимым поступком.

Как сообщалось ранее, юридический советник Кнессета Сагит Афик предупредила депутатов от ультраортодоксальных партий, что утверждение в предварительном чтении законопроекта о роспуске Кнессета, сделает невозможным утверждение закона о призыве.

По словам Сагит Афик, которые цитируют ультраортодоксальные СМИ, после принятия закона о роспуске Кнессета, даже если речь идет о предварительном чтении, юрсоветник правительства объявит, что страна находится в предвыборном периоде, а значит принятие законов, имеющих далекоидущие последствия, недопустимо.

Израиль
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