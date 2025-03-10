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Израиль

Палестинский адвокат задержан при попытке пронести телефон своему брату в тюрьму

Полиция
Террористы
ШАБАС
время публикации: 10 марта 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 11:58
Палестинский адвокат задержан при попытке пронести телефон своему брату в тюрьму
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники тюрьмы "Офер" обнаружили и изъяли миниатюрный телефон и спрятанную sim-карту у палестинского адвоката, явившегося в тюрьму для встречи с задержанным за преступления в сфере безопасности. По предположению полиции, адвокат намеревался передать телефон своему брату-террористу, находящемуся в тюрьме "Офер".

Подозреваемый был доставлен в полицейский участок Модиин-Илит для допроса, во время расследования сотрудники полиции изъяли его личный телефон. При извлечении содержимого телефона были обнаружены фотографии и видео, на которых адвокат держит различные виды оружия, включая штурмовую винтовку М-16, М-16 с гранатометом и телескопическим прицелом и другое. Были также найдены фотографии ребенка, держащего оружие, включая М-16 и АК-74, что усилило подозрения, что в доме подозреваемого хранилось боевое оружие.

По завершении расследования подозреваемому были предъявлены обвинения в хранении и производстве оружия, полиция обратилась в суд с просьбой продлить срок его ареста до завершения судебных разбирательств.

Израиль
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