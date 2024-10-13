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Израиль

Адвокат задержана при попытке передать террористам сообщения от их родственников

время публикации: 13 октября 2024 г., 17:00 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 17:00
Адвокат задержана при попытке передать террористам сообщения от их родственников
Moshe Shai/FLASH90

При досмотре личных вещей адвоката, приехавшей навестить террористов в тюрьме на севере страны были обнаружены послания от родственников террористов, которые запрещено передавать в связи с ужесточением содержания заключенных за преступления против безопасности государства.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", визит адвоката был в результате отменен, против нее начата процедура запрета посещений пенитенциарных заведений страны. Документы, которые адвокат пыталась пронести в тюрьму, изъяты.

Служба тюрем крайне серьезно относится к инцидентам, когда адвокаты злоупотребляют своими полномочиями и пытаются передавать сообщения террористом. В настоящий момент идет расследование в отношении 14 адвокатов, уличенных в этом нарушении.

Израиль
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