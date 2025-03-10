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Израиль

Не только халаты и полотенца: постоялец гостиницы украл статую Бен-Гуриона

Полиция
время публикации: 10 марта 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 11:33
Не только халаты и полотенца: постоялец гостиницы украл статую Бен-Гуриона
Пресс-служба полиции Израиля

В воскресенье утром в полицию поступило сообщение, что статуя, изображающая первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона, была украдена из лобби отеля на улице Шауль а-Мелех в Тель-Авиве.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что кражу совершил проживавший в отеле постоялец: по всей видимости, при выезде из гостиницы он решил прихватить "сувенир" на память.

Следователи прибыли к подозреваемому, 23-летнему жителю Герцлии, домой, и задержали его через несколько часов после кражи. Во время обыска во дворе его дома была обнаружена украденная скульптура, накрытая полотенцем.

Подозреваемый доставлен для допроса в полицейский участок, ему будут предъявлены обвинения в краже и причинении ущерба имуществу отеля. Статуя Давида Бен-Гуриона была возвращена владельцам гостиницы.

Израиль
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