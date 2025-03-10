Кнессет одобрил поправку, позволяющую комиссованным из ЦАХАЛа получить лицензию на оружие до 27 лет

Кнессет одобрил во втором и третьем чтении поправку к закону об огнестрельном оружии, предложенную депутатом от "Оцма Иегудит" Ицхаком Кройзером.

Поправка позволяет молодым людям, комиссованным из ЦАХАЛа до окончания срока службы из-за травмы, ранения или по состоянию здоровья, подавать просьбу о выдаче лицензии на личное оружие, не дожидаясь, когда им исполнится 27 лет. Это правило касается только обладателей боевых специальностей.

Для получения лицензии будет необходимо предоставить заключение медицинской комиссии о непригодности к службе, а также справку уполномоченного представителя ЦАХАЛа, в которой указаны причины демобилизации.

До сегодняшнего дня военнослужащие, не завершившие полный срок службы вне зависимости от причин, могли обратиться за разрешением на оружие только после исполнения 27 лет.