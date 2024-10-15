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Израиль

Новые поправки расширят критерии для получения разрешения на огнестрельное оружие

время публикации: 15 октября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 16:30
Новые поправки расширят критерии для получения разрешения на огнестрельное оружие
Gershon Elinson/Flash90

Парламентская комиссия по национальной безопасности утвердила поправки к закону о получении лицензий на огнестрельное оружие, расширяющие критерии для получения таких лицензий.

По новым правилам, разрешение на приобретение и ношение огнестрельного оружия смогут получить лица, отслужившие в боевых войсках и демобилизованные до 1999 года, а также граждане, которые отслужили не менее двух лет альтернативной гражданской службы ("шерут леуми-эзрахи").

В пояснении к поправке отмечается, что до 1999 года в Израиле еще не выдавали солдатские удостоверения военнослужащих боевых специальностей ("теудат лохем"), а именно этот документ требуется для получения гражданского разрешения на оружие.

Благодаря поправкам те, кто был демобилизован до 1999 года с боевой срочной службы, при условии, что с момента их демобилизации из срочной службы или активного резерва прошло не более 20 лет, смогут получить лицензию на огнестрельное оружие, хотя у них не было "теудат лохем".

Вторая поправка касается тех, кто отслужил альтернативную службу не менее двух лет. Эта поправка позволит гражданам подавать заявления на получение огнестрельного оружия, начиная с 21 лет вместо нынешних 27 лет.

Израиль
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