Законопроект: демобилизованные по ранению военнослужащие боевых войск получат разрешение на оружие

Комиссия министров по законодательству утвердила законопроект депутата Ицхака Кройзера ("Оцма Иегудит"), в соответствии с которым военнослужащие боевых специальностей, демобилизованные из-за ранения до завершения действительного срока службы, получат разрешение на личное оружие.

В соответствии с нынешним законодательством, военнослужащие, не завершившие полный срок службы вне зависимости от причины, должны ждать достижения 27-летнего возраста для получения разрешения на оружие.

Таким образом, законопроект призван исправить несправедливость в отношении конкретной группы военнослужащих – бойцов, которые были демобилизованы по ранению.