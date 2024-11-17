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Израиль

Законопроект: демобилизованные по ранению военнослужащие боевых войск получат разрешение на оружие

Законы
Кнессет
время публикации: 17 ноября 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 17:38
Законопроект: демобилизованные по ранению военнослужащие боевых войск получат разрешение на оружие
AP Photo/Rich Pedroncelli

Комиссия министров по законодательству утвердила законопроект депутата Ицхака Кройзера ("Оцма Иегудит"), в соответствии с которым военнослужащие боевых специальностей, демобилизованные из-за ранения до завершения действительного срока службы, получат разрешение на личное оружие.

В соответствии с нынешним законодательством, военнослужащие, не завершившие полный срок службы вне зависимости от причины, должны ждать достижения 27-летнего возраста для получения разрешения на оружие.

Таким образом, законопроект призван исправить несправедливость в отношении конкретной группы военнослужащих – бойцов, которые были демобилизованы по ранению.

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