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Израиль

Шестнадцатый день показаний: в суде возобновился допрос Нетаниягу

Суд
Коррупция
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 10 марта 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 10 марта 2025 г., 11:15
Шестнадцатый день показаний: в суде возобновился допрос Нетаниягу
Reuven Kastro/POOL

В окружном суде Тель-Авива возобновились слушания свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По решению суда заседания будут проходить два раза в неделю, а в остальное время состоится допрос дополнительных свидетелей защиты.

До завершения допроса Биньямина Нетаниягу адвокатами осталось девять заседаний. На данный момент продолжается допрос по "делу 4000", в рамках которого Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия.

За оставшиеся девять заседаний адвокатам премьер-министра предстоит завершить допрос по всем трем делам, в которых обвиняется Биньямин Нетаниягу. Заседания будут длиться до 17:00.

Израиль
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