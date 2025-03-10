Шестнадцатый день показаний: в суде возобновился допрос Нетаниягу

В окружном суде Тель-Авива возобновились слушания свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По решению суда заседания будут проходить два раза в неделю, а в остальное время состоится допрос дополнительных свидетелей защиты.

До завершения допроса Биньямина Нетаниягу адвокатами осталось девять заседаний. На данный момент продолжается допрос по "делу 4000", в рамках которого Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия.

За оставшиеся девять заседаний адвокатам премьер-министра предстоит завершить допрос по всем трем делам, в которых обвиняется Биньямин Нетаниягу. Заседания будут длиться до 17:00.