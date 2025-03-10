"Кан": Смотрич получал из армейских кругов информацию, не поступившую в военно-политический кабинет

Министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич получал из военных кругов информацию, которая не поступала в распоряжение военно-политического кабинета.

Информацию об этом опубликовал телеканал "Кан 11". Как утверждают источники, на которые ссылается канал, Смотрич получал сведения в обход установленного порядка.

Согласно опубликованной информации, Смотрич приходил на заседания кабинета, имея при себе информацию об оперативных планах ЦАХАЛа в секторе Газы. По словам военных и политических источников, Смотрич имел при себе и отпечатанные армейские презентации, которые не были представлены кабинету.

Военные источники, на которые ссылается "Кан", утверждают, что источником информации Смотрича является бригадный генерал запаса Эрез Винер, бывший глава канцелярии начальника генерального штаба Габи Ашкенази, а ныне командир группы оперативного планирования в южном округе.

Из окружения Бецалеля Смотрича передали, что министр финансов не только не отрицает эти сведения, но и гордится ими. "Министр финансов постоянно беседует с офицерами и солдатами – действующими и резервистами – получает информацию, слушает предложения, изучает сценарии и приносит их на рассмотрение военно-политического кабинета. Кто-то пытается найти предосудительное в том, что министр приходит на заседания кабинета подготовленным после того, как изучал вопросы и углублялся в детали", – заявили приближенные Смотрича.

Отметим, что из материала "Кан" неясно, пытались ли военные скрыть от кабинета те или иные материалы, или они попадали в распоряжение Смотрича до того, как должны были быть переданы кабинету.