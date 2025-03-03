Смотрич: "Пока ХАМАС не сложит оружие, поставки в Газу не будут возобновлены"

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 3 марта, заявил: "На исходе субботы мы приняли решение остановить перевод гуманитарной помощи сектору Газы. До тех пор, пока заложники не освобождены, пока ХАМАС не сложит оружие и не покинет сектор Газы, поставки в Газу не будут возобновлены".

"Но это только первый шаг, – сказал Смотрич. – Военные действия возобновятся, они будут мощными и не будут прекращены до победы".

Смотрич упомянул о том, что сказал накануне Яир Лапид об Орит Струк ("Я должен получить повышение зарплаты только за то, что смотрю на нее"). "Орит Струк – одна из умнейших, серьезнейших и успешных министров в израильской политике. Лапид является антитезой Орит, и я говорю Орит: не принимай близко к сердцу, он того не стоит".

Бецалель Смотрич добавил, что, несмотря на разногласия в правительстве, бюджет будет утвержден. "Мне бесполезно угрожать. Проект бюджета готов и будет утвержден", – резюмировал он.