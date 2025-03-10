Дело "чужого эмбриона": окружной суд оставил трехлетнюю Софию родившей ее матери

Очередной драматический поворот в деле о подмене эмбрионов во время ЭКО в больнице "Асута": после того, как суд по семейным делам распорядился передать девочку Софию ее биологическим родителям, окружной суд удовлетворил апелляцию выносившей и родившей ее матери и отменил решение суда низшей инстанции. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщает 13 канал ИТВ.

Суд постановил, что выносившая, родившая и воспитывающая девочку вот уже почти три года женщина и ее муж останутся родителями девочки, будут нести за нее родительскую ответственность и являться ее опекунами. При этом суд признал важность сохранения связи девочки с ее биологическими родителями, "осознавая огромные страдания, причиненные обеим парам родителей в результате трагической ошибки, произошедшей в процессе экстракорпорального оплодотворения".

В вердикте суда указано: хотя родительские связи с ребенком есть у каждой из пар, необходимо отдать предпочтение родительскому праву родившей матери и ее мужу по нескольким причинам, главная из которых – благополучие ребенка. В данном случае речь идет о матери, которая зачала и вынашивала ребенка в своей утробе, не зная об ошибке и отсутствии генетического соответствия между ней и оплодотворенной яйцеклеткой, которая была подсажена в ее матку.

Женщина рисковала своей жизнью, согласившись на внутриматочную операцию ради спасения ребенка, несмотря на рекомендации врачей сделать аборт из-за врожденных дефектов сердца, обнаруженных во время беременности. Она родила девочку и воспитывала ее, посвящая все свое время здоровью, благополучию, физическому и психическому развитию девочки.

При этом суд указывает, что в связи с технологией искусственного оплодотворения, необходимо отдавать предпочтение принципу, определяющему матерью ребенка родившую его мать: это обеспечит определенность в отношении возможных будущих ошибок, которые могут возникнуть в процедурах ЭКО, и для обнаружения такой ошибки не нужен будет поиск биологических родителей.

Как отмечает судебный вердикт, генетическое тестирование может потребоваться лишь для того, чтобы ребенок узнал полную историю своей жизни, а не для выяснения личности воспитывающих его родителей. В своем решении суд опирается на различные законы, включая Закон о суррогатном материнстве, Закон о донорстве яйцеклеток, Закон о регистрации населения и галахические постановления.

Суд подчеркивает, что необходимо отдать предпочтение родительскому праву мужа родившей девочку матери в силу его связи с матерью, воспитания ребенка в течение его жизни, а также поскольку было установлено, что в интересах ребенка не иметь родителей из двух разных пар. Суд учитывает возраст девочки, ее непростое медицинское состояние, и указывает, что в ее интересах остаться с воспитывающими ее родителями, к которым она привязана, и не допускать необратимого ущерба, который может быть ей причинен разрывом этой привязанности.

При этом суд считает важным, чтобы ребенок узнал о своем происхождении и истории способом, соответствующим его возрасту и развитию, согласно плану, разработанному органами социальной защиты. Этот план должен включать поддержание постоянной связи между девочкой и ее биологическими родителями, в то время как опекунство и родительская ответственность за нее будет предоставлена только воспитывающим ее родителям.

Напомним, речь идет об одном из самых скандальных случаев в истории ЭКО в Израиле: у женщины, находившейся на седьмом месяце беременности, анализы плода показали генетическое несоответствие с вынашивающей его матерью и ее мужем. В течение длительного времени медики и юристы пытались установить биологических родителей эмбриона, проверку прошли десятки женщин, БАГАЦ распорядился оставить девочку с матерью, которая ее выносила и родила, но через полтора года нашлись ее биологические родители.

Биологические родители девочки, которую зовут София и которая к тому времени уже давно росла с давшей ей жизнь матерью, начали судебный процесс, требующий передать им опеку над ребенком. Все это время родители девочки постоянно были рядом с ней, и во время операции и другого необходимого лечения, но суд по семейным делам неожиданно постановил изъять девочку из семьи и передать биологическим родителям. Одним из аргументов биологических родителей было требование "отдать предпочтение голосу крови".

Принявший их сторону судья суда по семейным делам Овед Элиас указал в своем вердикте, что "любой исход дела нанесет определенный ущерб ребенку". Семья девочки не согласилась с этим решением и подала апелляцию в суд высшей инстанции, который, как сказано выше, их апелляцию удовлетворил.