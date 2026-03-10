Нетаниягу выступил с обращением к народу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к народу Ирана с призывом выступить против режима аятолл, заявив, что Израиль "создает для этого условия". "Когда придет время, а оно быстро приближается, мы передадим вам факел", – написал он, добавив, что израильская сторона уже нанесла удары по тысячам бойцов "Корпуса стражей исламской революции".

В обращении Нетаниягу также заявил, что Израиль ведет "историческую войну за свободу" и вместе с США наносит по властям Тегерана удары сильнее, чем когда-либо прежде. По его словам, Израиль старается не причинять вреда иранскому народу и рассматривает его как союзника в борьбе против нынешнего режима.