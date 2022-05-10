Задержаны 9 человек с авиарейса, пассажиры которого получили фотографии авиакатастрофы
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержаны 9 человек с рейса авиакомпании AnadoluJet, который должен был утром вылететь из Тель-Авива в Стамбул и пассажиры которого получили фотографии авиакатастрофы.
Задержанные, 18-летние жители одного из населенных пунктов Западной Галилеи, подозреваются в массовой рассылке фотографий, посеявших панику.
Как сообщалось ранее, все пассажиры самолета получили фотографии, когда самолет выруливал на взлетную полосу. Пилот принял решение отменить взлет и вернул самолет к терминалу. Все пассажиры прошли дополнительную предполетную проверку, был также проверен багаж.
Рейс вылетел в Стамбул с многочасовой задержкой.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 мая 2022
ЧП в аэропорту "Бен Гурион": пассажирам рейса в Стамбул прислали фотографии авиакатастрофы
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