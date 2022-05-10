Задержаны 9 человек с авиарейса, пассажиры которого получили фотографии авиакатастрофы

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержаны 9 человек с рейса авиакомпании AnadoluJet, который должен был утром вылететь из Тель-Авива в Стамбул и пассажиры которого получили фотографии авиакатастрофы.

Задержанные, 18-летние жители одного из населенных пунктов Западной Галилеи, подозреваются в массовой рассылке фотографий, посеявших панику.

Как сообщалось ранее, все пассажиры самолета получили фотографии, когда самолет выруливал на взлетную полосу. Пилот принял решение отменить взлет и вернул самолет к терминалу. Все пассажиры прошли дополнительную предполетную проверку, был также проверен багаж.

Рейс вылетел в Стамбул с многочасовой задержкой.