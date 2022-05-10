Посол России в Израиле покинул Кнессет после обвинений в адрес его страны

Посол Российской Федерации Анатолий Викторов покинул трибуну гостей в зале пленарных заседаний Кнессета в разгар специального заседания израильского парламента, посвященного Дню победы над нацизмом.

Российский дипломат покинул зал после того, как депутаты один за другим в крайне резких выражениях высказывались о вторжении России в Украину. Депутат Кнессета Евгений Сова (НДИ) назвал войну в Украине преступлением. "Мне особенно больно от того, что тот, кто победил нацистского тирана и принес победу, находится сегодня по другую сторону баррикад", - сказал депутат Сова.

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") заявил, что победа над нацизмом "цинично эксплуатируется". "Сегодня мы являемся свидетелями того, как одна страна цинично использует нашу общую победу для того, чтобы сегодня, в 21 веке, оправдать убийство ни в чем не повинных людей, непостижимые ужасы, стрельбу в связанных людей, изнасилования, разрушения домов, обстрелы школ и многое другое".