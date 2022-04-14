Посол РФ: "Надеемся, что представитель России сможет выступить перед Кнесстом, как это сделал Зеленский"

Посол РФ Анатолий Викторов в интервью журналисту телеканала "Кан-11" Амихаю Штайну выразил недовольство высказываниями израильских политиков на тему военного конфликта между Россией и Украиной. В частности, он посоветовал главе израильского МИДа Яиру Лапиду перед тем, как делать "громкие заявления" глубже ознакомиться с вопросом.

На вопрос о событиях в Буче, российский дипломат ответил, что массовые убийства были инсценированы Украиной и Россия не имеет к этому никакого отношения.

При этом дипломат отметил, что отношения между Израилем и Россией не изменились. Россия видит в Израиле дружеское государство, в частности, и потому, что Иерусалим не поддержал санкции простив России. По словам Викторова, Россия и Израиль заинтересованы в дружеских отношениях, и Москва не видит у Израиля стремления осложнять их.

Анатолий Викторов также выразил надежду, что в ближайшее время представитель Москвы сможет выступить перед Кнессетом, как это сделал президент Украины Владимир Зеленский.