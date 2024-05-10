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Израиль

Разрешено к публикации: на севере сектора Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 10 мая 2024 г., 17:50 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 18:04
В бою на севере сектора Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа.
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа.

Сержант Итай Ливни, 19 лет, из Рамат а-Шарона, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Сержант Йосеф Даса, 19 лет, из Кирьят-Бялик, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Сержант Эрмияс Мекуриав, 19 лет, из Бейр-Шевы, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Сержант Даниэль Леви, 19 лет, из Кирьят-Моцкин, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

В том же бою были тяжело ранены офицер и боец 931-го батальона бригады "Нахаль". Также на юге сектора Газы тяжелые ранения получили 9-го батальона 401-я бронетанковой бригады.

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погиб 271 военнослужащий.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 616 военнослужащих ЦАХАЛа.

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