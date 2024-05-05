Разрешено к публикации: в результате обстрела Керем Шалом погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в результате обстрела из сектора Газы кибуца Керем-Шалом и одноименного контрольно-пропускного пункта погибли трое военнослужащих срочной службы:

- Старший сержант Рубен Марк Мордехай Асулин, 19 лет, из Раананы, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

- Старший сержант Идо Теста, 19 лет, из Иерусалима, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

- Старший сержант Таль Шавит, 21 год, из Кфар Гилади, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате этого инцидента были тяжело ранены два бойца 931-го батальона бригады "Нахаль".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 266 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 611 военнослужащих ЦАХАЛа.

Новостная служба медакорпорации "Кан" передала, что ЦАХАЛ проводит расследование обстоятельств гибели военнослужащих. По предварительным данным, обстрелу предшествовал сигнал системы раннего предупреждения "Цева Адом", в районе размещения военнослужащих имеются укрытия.

При этом в Х-блоге 14-го телеканала указывается, что, военнослужащие утверждают, что сигнала тревоги не было.