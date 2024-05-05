x
05 мая 2024
|
последняя новость: 23:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 мая 2024
|
05 мая 2024
|
последняя новость: 23:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации: в результате обстрела Керем Шалом погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 05 мая 2024 г., 22:43 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 23:16
Слева направо: Рубен Марк Мордехай Асулин (19 лет), Идо Теста (19 лет), Таль Шавит (21 год)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в результате обстрела из сектора Газы кибуца Керем-Шалом и одноименного контрольно-пропускного пункта погибли трое военнослужащих срочной службы:

- Старший сержант Рубен Марк Мордехай Асулин, 19 лет, из Раананы, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

- Старший сержант Идо Теста, 19 лет, из Иерусалима, боец батальона "Шакед" бригады "Гивати".

- Старший сержант Таль Шавит, 21 год, из Кфар Гилади, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в результате этого инцидента были тяжело ранены два бойца 931-го батальона бригады "Нахаль".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 266 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 611 военнослужащих ЦАХАЛа.

Новостная служба медакорпорации "Кан" передала, что ЦАХАЛ проводит расследование обстоятельств гибели военнослужащих. По предварительным данным, обстрелу предшествовал сигнал системы раннего предупреждения "Цева Адом", в районе размещения военнослужащих имеются укрытия.

При этом в Х-блоге 14-го телеканала указывается, что, военнослужащие утверждают, что сигнала тревоги не было.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2024

212-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2024

Разрешено к публикации: в результате минометного обстрела КПП "Керем Шалом" ранены не менее 10 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2024

ЦАХАЛ: уничтожена минометная установка, из которой террористы обстреляли КПП "Керем Шалом"