ЦАХАЛ: уничтожены две ракетные стартовые площадки террористов в Рафиахе
время публикации: 10 мая 2024 г., 23:22 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 23:36
Силы 401-й бригады окружили и посредством БПЛА уничтожили две ракетные стартовые площадки террористов в Рафиахе (Рафахе), откуда ранее сегодня велась стрельба в направлении Беэр-Шевы.
После атаки на эти позиции там были зафиксированы дополнительные взрывы, свидетельствующие о наличии на этих объектах боеприпасов.
Воздушная тревога дважды в пятницу, 10 мая, звучала в Беэр-Шеве и ее окрестностях: около 17:00 и около 19:00. Не менее девяти ракеты было выпущено из Рафиаха (Рафаха).