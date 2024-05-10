ЦАХАЛ: уничтожены две ракетные стартовые площадки террористов в Рафиахе

Силы 401-й бригады окружили и посредством БПЛА уничтожили две ракетные стартовые площадки террористов в Рафиахе (Рафахе), откуда ранее сегодня велась стрельба в направлении Беэр-Шевы.

После атаки на эти позиции там были зафиксированы дополнительные взрывы, свидетельствующие о наличии на этих объектах боеприпасов.

Воздушная тревога дважды в пятницу, 10 мая, звучала в Беэр-Шеве и ее окрестностях: около 17:00 и около 19:00. Не менее девяти ракеты было выпущено из Рафиаха (Рафаха).