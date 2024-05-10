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Израиль

ЦАХАЛ: уничтожены две ракетные стартовые площадки террористов в Рафиахе

время публикации: 10 мая 2024 г., 23:22 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 23:36
ЦАХАЛ: уничтожены две ракетные стартовые площадки террористов в Рафиахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бригады окружили и посредством БПЛА уничтожили две ракетные стартовые площадки террористов в Рафиахе (Рафахе), откуда ранее сегодня велась стрельба в направлении Беэр-Шевы.

После атаки на эти позиции там были зафиксированы дополнительные взрывы, свидетельствующие о наличии на этих объектах боеприпасов.

Воздушная тревога дважды в пятницу, 10 мая, звучала в Беэр-Шеве и ее окрестностях: около 17:00 и около 19:00. Не менее девяти ракеты было выпущено из Рафиаха (Рафаха).

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