Прокуратура намерена предъявить обвинение Тали Готлиб

Государственная прокуратура намерена предъявить обвинительное заключение депутату Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд").

Вечером 10 мая было опубликовано сообщение о том, что Готлиб будет вызвана для слушаний, предшествующих подаче обвинительного заключения.

Напомним, что Готлиб отказалась явиться на допрос, куда была вызвана в связи с подозрениями в незаконной публикации имени сотрудника Общей службы безопасности (ШАБАК). На фоне конфликта с Шикмой Бресслер, лидером протеста против юридической реформы, Готлиб сообщила, что муж Бресслер является сотрудником ШАБАКа.