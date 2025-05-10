Прокуратура намерена предъявить обвинение Тали Готлиб
время публикации: 10 мая 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 22:38
Государственная прокуратура намерена предъявить обвинительное заключение депутату Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд").
Вечером 10 мая было опубликовано сообщение о том, что Готлиб будет вызвана для слушаний, предшествующих подаче обвинительного заключения.
Напомним, что Готлиб отказалась явиться на допрос, куда была вызвана в связи с подозрениями в незаконной публикации имени сотрудника Общей службы безопасности (ШАБАК). На фоне конфликта с Шикмой Бресслер, лидером протеста против юридической реформы, Готлиб сообщила, что муж Бресслер является сотрудником ШАБАКа.
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