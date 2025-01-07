Тали Готлиб отказалась являться на допрос

Депутат Тали Готлиб ("Ликуд") заявила, что не намерена являться на допрос, на который вызвана следователями управления ЛАХАВ-433.

Готлиб вызвана на допрос в качестве подозреваемой в том, что раскрыла личность мужа Шикмы Бресслер, одной из лидеров движения протеста против юридической реформы. Муж Бресслер является сотрудником Общей службы безопасности (ШАБАК), и его личность засекречена.

"Я порекомендовала перестать обращаться ко мне. Прокурор, ведущий дело, может поступать как считает нужным", – заявила Готлиб.