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Израиль

Тали Готлиб отказалась являться на допрос

Полиция
Расследование
Ликуд
ШАБАК
время публикации: 07 января 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 13:45
Тали Готлиб отказалась являться на допрос
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Тали Готлиб ("Ликуд") заявила, что не намерена являться на допрос, на который вызвана следователями управления ЛАХАВ-433.

Готлиб вызвана на допрос в качестве подозреваемой в том, что раскрыла личность мужа Шикмы Бресслер, одной из лидеров движения протеста против юридической реформы. Муж Бресслер является сотрудником Общей службы безопасности (ШАБАК), и его личность засекречена.

"Я порекомендовала перестать обращаться ко мне. Прокурор, ведущий дело, может поступать как считает нужным", – заявила Готлиб.

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