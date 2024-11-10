Цахи Браверман угрожает иском корпорации "Кан"

Адвокаты Цахи Бравермана, главы администрации премьер-министра, направили письмо корпорации "Кан". В письме содержится предупреждение о намерении подать иск за клевету и подстрекательство.

Адвокаты Бравермана заявили, что все сведения, содержащиеся в публикации журналиста "Кан" Михаэля Шемеша, неверны, и "являются не только клеветой, но и подстрекательством в период войны".

Ранее было разрешено к публикации, что в эпицентре скандала, связанного с подозрением по поводу шантажа офицера, работавшего с канцелярией главы правительства Биньямина Нетаниягу, находится глава штаба премьера Цахи Браверман.

Как сообщает "Кан", на прошлой неделе в канцелярию начальника генерального штаба ЦАХАЛа поступило крайне необычное обращение. В нем говорилось, что в распоряжении канцелярии Нетаниягу находятся личные и деликатные материалы и документы, касающиеся офицера ЦАХАЛа, работавшего в тесном контакте с канцелярией Нетаниягу. Из поданной жалобы следовало, что некто в канцелярии пытается шантажировать офицера самим фактом удержания документов и использования их тем или иным способом.

Адвокаты Бравермана утверждают, что в его распоряжении нет никакого документа, и он никого не шантажирует. В то же время, стоит отметить, что факт расследования в письме не опровергается. Адвокаты отмечают, что перед публикацией у их подзащитного никто не попросил комментария. "Это само по себе свидетельствует о предвзятости", – говорится в письме.

Представители Бравермана требуют от руководства "Кан" немедленно удалить публикацию, опубликовать извинение и выплатить компенсацию в размере 100 тысяч шекелей. В противном случае, будет подан иск.