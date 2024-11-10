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Израиль

Разрешено к публикации: глава штаба Нетаниягу в центре скандала, он обвинения отвергает

время публикации: 10 ноября 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 08:55
Глава штаба премьер-министра Израиля Цахи Браверман
Yonatan Sindel/Flash90

Утром 10 ноября было разрешено к публикации, что в эпицентре скандала, связанного с подозрением по поводу шантажа офицера, работавшего с канцелярией главы правительства Биньямина Нетаниягу, находится глава штаба премьера Цахи Браверман.

По данным источников, знакомых с делом, речь идет о том, что Браверман и его приближенные возможно получили некую документацию и личную информацию об офицере и намеревались шантажировать его, чтобы получить доступ к неким протоколам.

Цахи Браверман опубликовал в этой связи следующее заявление: "Утверждения о том, что у меня есть личные данные какого-то офицера или что я пытался кого-то шантажировать, являются ложными, как и клеветнические заявления Михаэля Шемеша (корреспондент "Кан-11" – прим.ред.). Это ложь от начала до конца, цель которой – нанести ущерб мне и кабинету премьер-министра в разгар войны".

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