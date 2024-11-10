Два офицера ЦАХАЛа тяжело ранены в боях на юге сектора Газы

Разрешена к публикации информация о том, что офицер бронетанковых войск 52-го батальона получил тяжелые ранения в бою на юге сектора Газы.

Ранее сегодня офицер бронетанковых войск 9-го батальона также был тяжело ранен в бою на юге сектора Газы.

Оба пострадавших были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их близкие проинформированы о случившемся.