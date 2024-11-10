Два офицера ЦАХАЛа тяжело ранены в боях на юге сектора Газы
время публикации: 10 ноября 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 19:43
Разрешена к публикации информация о том, что офицер бронетанковых войск 52-го батальона получил тяжелые ранения в бою на юге сектора Газы.
Ранее сегодня офицер бронетанковых войск 9-го батальона также был тяжело ранен в бою на юге сектора Газы.
Оба пострадавших были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их близкие проинформированы о случившемся.
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