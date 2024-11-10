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Израиль

Нетаниягу сообщил, что за последние дни трижды разговаривал с Трампом

время публикации: 10 ноября 2024 г., 16:26 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 16:32
Нетаниягу сообщил, что за последние дни трижды разговаривал с Трампом
AP Photo/Andrew Harnik

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в воскресенье, 10 ноября, заявил, что за последние несколько дней трижды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Это были хорошие и очень важные разговоры. Переговоры призваны еще больше укрепить крепкий союз между Израилем и США. Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу по всем ее компонентам и опасности, которую она представляет. Мы также видим большие возможности перед Израилем – в сфере стремления к миру и расширения контактов в этом плане, а также в других областях", – заявил Нетаниягу в видеообращении.

Напомним, что Нетаниягу одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США – утром 6 ноября, еще до того, как победа была признана.

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