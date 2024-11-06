x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу поздравил Трампа с победой

время публикации: 06 ноября 2024 г., 10:01 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 10:03
Нетаниягу поздравил Трампа с победой
Abir Sultan/Pool via AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США – до того, как были оглашены официальные итоги.

"Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" – сказано в поздравлении, под которым стоят имена Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 ноября 2024

Победная речь Трампа: "Мы снова сделаем Америку великой"