Нетаниягу поздравил Трампа с победой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США – до того, как были оглашены официальные итоги.

"Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" – сказано в поздравлении, под которым стоят имена Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.