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Внимание, розыск: пропал Офек Шахори из Кирьят-Хаима, ему может угрожать опасность

время публикации: 10 ноября 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 20:39
Внимание, розыск: пропал Офек Шахори из Кирьят-Хаима, ему может угрожать опасность
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в поисках пропавшего, находящегося в опасности. Пропал Офек Шахори из Кирьят-Хаима, в последний раз его видели рано утром в воскресенье на конной ферме в Зихрон-Яакове, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 170 см, стройный, на голове лысина, каштановая борода. Он вышел без майки, в одних брюках. Особая примета: татуировка дракона на правой руке.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в полицию Зихрон-Яакова по телефону 04-6299400.

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