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Израиль

Израильтян за границей попросили воздержаться от посещения спортивных и культурных мероприятий

время публикации: 10 ноября 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 20:09
Амстердам 7 ноября 2024 года
AP Photo InterVision

В воскресенье, 10 ноября, Совет национальной безопасности выпустил предупреждение об угрозе нападений на израильтян за границей во время спортивных и культурных мероприятий.

"Ближайшую неделю следует строжайшим образом избегать посещения спортивных и культурных мероприятий с участием израильтян за рубежом, и особенно это касается предстоящего матча сборной Израиля в Париже", – говорится в сообщении.

ШНБ предупреждает, что группы, готовящие нападения на израильтян, выявлены в Брюсселе, Париже, Амстердаме, а также в центральных городах Великобритании.

Рекомендация была выпущена после того, как в ночь на 8 ноября в Амстердаме подверглись нападениям болельщики тель-авивской команды "Маккаби", которая играла с амстердамским "Аяксом". Среди израильтян были пострадавшие. Полиция Амстердама задержала более 60 человек, которые вскоре были освобождены.

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