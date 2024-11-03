Скандал со "сливом" из канцелярии Нетаниягу: продлен срок задержания одного из задержанных

В воскресенье, 3 октября, суд продлил срок содержания под стражей одного из задержанных в рамках расследования утечки секретной информации из канцелярии премьер-министра. Сайт "Кан" отмечает, что под стражей остается штатный работник канцелярии Нетаниягу, еще один задержанный освобожден из-под стражи.

В настоящее время в мировом суде Ришон ле-Циона рассматривается просьба СМИ о снятии запрета на публикацию подробностей, касающихся скандала. Отметим, что сам Биньямин Нетаниягу еще на прошлой неделе заявил, что выступает за отмену запрета на публикацию. А его офис распространил заявление, в котором утверждалось, что никто из сотрудников канцелярии не был задержан.

В субботу, 2 ноября, издание Axios написало о скандале вокруг одного из помощников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который подозревается в причастности к возможной утечке секретных разведданных.

В публикации Барака Равида в Axios со ссылкой на официальные лица в Израиле говорится, что среди нескольких подозреваемых, задержанных в связи с предполагаемой утечкой секретных разведданных, оказался один из помощников Нетаниягу. По оценке автора статьи, это может стать крупнейшим скандалом внутри израильского правительства с начала войны в Газе.

Главный вопрос, как считает Равид, в том, знал ли Нетаниягу или был ли он причастен к утечкам, которые, по-видимому, были направлены на то, чтобы повлиять на израильское общественное мнение и поддержать жесткую позицию премьер-министра в отношении соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Информация была под запретом в течение нескольких дней, пока судья не разрешил обнародовать некоторые детали.

Судя по публикуемым данным, несколько недель назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась в общую службу безопасности (ШАБАК) с просьбой начать расследование после того, как секретный разведдокумент был передан немецкому таблоиду Bild.

В начале сентября 2024 года в Армии обороны Израиля было начато внутреннее расследование по факту утечки "видоизмененных" документов ХАМАСа в западную прессу: в ЦАХАЛе подозревали, что изменения были намеренно сделаны для манипуляции общественным мнением и продвижения нарратива по поводу сделки по освобождению заложников. Как сообщала корпорация КАН, в германском издании Bild был опубликован один из этих документов, и утверждалось, что это "секретный документ ХАМАСа", который якобы был обнаружен на личном компьютере лидера группировки Яхьи Синуара и касался стратегии в отношении сделки с Израилем. Источники в ЦАХАЛе утверждали, что опубликованный в Bild документ принадлежал одному из мелких чиновников ХАМАСа, и в этом документе не было указаний о том, что ХАМАС не заинтересован в сделке с Израилем.

Публикация в Bild была упомянута главой правительства Биньямином Нетаниягу во время его выступления перед заседанием кабинета министров, и премьер-министр цитировал именно утверждение о стратегии террористов, поданное в Bild: "В конце минувшей недели германское издание Bild опубликовало внутренний документ ХАМАСа, раскрывающий план террористов: посеять раскол среди израильтян, задействовать в психологической войне семьи заложников, спровоцировать внешнее и внутреннее давление на правительство Израиля, расколоть наше общество изнутри и вести войну до победы над Израилем", – заявил Нетаниягу, добавив, что "большинство граждан не попали в эту ловушку ХАМАСа".

После того, как ШАБАК начал расследование этой утечки, были задержаны несколько подозреваемых.

Как отмечает Axios, Нетаниягу отрицал причастность кого-либо в его офисе к этому скандалу. Он заявил, что никого из сотрудников его офиса не допрашивали и не задерживали. Из слов Нетаниягу можно сделать вывод, что к утечке причастны другие правительственные структуры. Но официальные лица, на которые ссылается Axios, говорят, что среди задержанных один из помощников главы правительства.

31 октября руководство 12 канала ИТВ, а также руководство концерна "Едиот Ахронот" обращались в суд с просьбой позволить публикацию информации о существующей напряженности между политическим и военным руководством страны по поводу утечки секретных документов. Сообщалось, что советники главы правительства обратились за консультацией к адвокату Амиту Хададу по данному вопросу. Речь шла об обеспокоенности в системе безопасности обращением с секретными документами во время войны и многочисленными утечками секретных данных.

С самого начала войны "Железные мечи" израильскими военнослужащими были собраны в секторе Газы тысячи документов, некоторые из них имеют высокий уровень секретности и требуют особого обращения во избежание утечки информации. Документы были переданы для дальнейшей работы разведке и службам безопасности, но в том или ином виде их содержание становится достоянием общественности – что ставит под угрозу ход военных действий и жизни военнослужащих.