Увольнение Галанта, проблемы в офисе Нетаниягу, победа Трампа. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны было неожиданным. Не столько с точки зрения самого факта смены главы оборонного ведомства – об этом говорилось давно и обстоятельно, сколько с точки зрения выбора момента. Никто не ожидал, что именно в день, когда в США избирают нового президента, а главы иранского режима выбирают момент для удара по Израилю, премьер-министр примет решение сменить Галанта на кого-то другого. Задним числом могут быть самые разные объяснения, однако все они так или иначе связаны с политикой гораздо больше, чем с войной.

В то время, как израильтяне переваривали новость о смене министра обороны, в США избирали Дональда Трампа на пост президента. Говорят, Нетаниягу считает дни до вступления в должность Трампа. Совершенно не очевидно, что эти ожидания себя оправдают.

Тем временем, продолжаются расследования скандалов вокруг канцелярии Нетаниягу и внутри ее. Несмотря на то, что все подробности обоих скандалов запрещены к публикации, и сторонники, и противники правительства уже сделали выводы. Одни убеждены, что речь идет об очередной попытке дискредитировать премьер-министра, а другие в том, что речь идет о еще одном свидетельстве коррумпированности Нетаниягу. Такая у нас традиция: сначала позиция, потом факты.

Увольнение Галанта: гром посреди коалиционного скандала

Увольнение Йоава Галанта само по себе ничего не меняет в перспективах утверждения закона о призыве или пресловутого закона о яслях. У Галанта был один голос в Кнессете и остался один голос в Кнессете. Галант собирался голосовать против этих законов и собирается также поступать впредь. Но как выборы в США касаются не только происходящего в Америке, так и увольнение Галанта касается не только его самого и министерства обороны.

Галант был уволен в тот момент, когда Нетаниягу оказался в безвыходной ситуации. Возражение против законов, освобождающих ультраортодоксов от службы или обеспечивающее им финансирование дошкольных учреждений, приобрело лавинообразный характер. Депутаты от "Ционут Датит" Охад Таль и Моше Соломон заявили, что не проголосуют за законопроекты. Аналогичную позицию заняли несколько депутатов от "Ликуда".

В ультраортодоксальных партиях, в свою очередь, заявили, что проблемы Нетаниягу их не очень интересуют, и пригрозили вынести законопроект на голосование, даже если не будет большинства. В "Яадут а-Тора" не угрожали прямым развалом коалиции, однако и прекращения голосования в соответствии с коалиционной дисциплиной достаточно, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Нетаниягу понял, что, подобно шахматисту, он должен пожертвовать фигуру, чтобы получить оперативный простор. В конце дня выяснилось, что премьер выиграл не только пространство, но и его фигур на доске стало больше.

На протяжении всего дня 5 ноября шли лихорадочные переговоры между представителями Биньямина Нетаниягу и представителями Гидеона Саара о заключении коалиционного соглашения. Саар уже несколько недель занимает пост министра, однако его партия оставалась за пределами коалиции. На сей раз, Нетаниягу решил закончить процесс присоединения "Ямин Мамлахти" к коалиции. Зеэв Элькин получил пост министра, Шарен Аскель – заместителя министра, Биньямин Нетаниягу – еще четыре голоса в коалиции, причем четыре вполне лояльных на ближайшее время голоса. В этой ситуации, с его точки зрения, можно было увольнять Галанта. Теперь Галант более не является членом коалиции, но приобретенные четыре голоса с лихвой покрывают эту утрату.

Отношения между премьер-министром Нетаниягу и министром обороны Галантом уже полтора года были откровенно плохими. Нетаниягу не забывает публичных выпадов в свой адрес, а то, что сделал год назад в разгар борьбы вокруг юридической реформы Галант, Нетаниягу воспринял именно как выпад против себя. Однако на протяжении полутора лет они продолжали работать вместе – и более года в условиях войны. И когда казалось, что Нетаниягу поостыл в своем стремлении уволить Галанта, политика взяла верх. Это было бы почти обыденным явлением, во всяком случае для Нетаниягу, который не сохранил хороших отношений ни с одним министром обороны, с которым ему довелось работать. Когда политика берет верх в разгар войны – это свидетельство не очень здорового порядка приоритетов.

Галант: пути и возможности

Через несколько часов после получения письма об увольнении Галант сделал заявление для СМИ. Он упомянул три темы, по которым между ним и премьер-министром Нетаниягу были разногласия: 1) закон о призыве, 2) сделка по освобождению заложников, которая, по словам Галанта, достижима, а значит – это неизбежный вывод из его слов – ее нет по вине премьер-министра Нетаниягу, 3) вопрос о создании следственной комиссии по расследованию обстоятельств событий 7 октября 2023 года.

После этого выступления к Галанту осталось немало вопросов. Например, если сделка по заложникам, на которой он настаивал, была достижима, как он мог оставаться в правительстве, и судя по всему, даже не собирался его покидать. Однако это уже прошлое. Галант попрощался с офицерами генерального штаба, и решил проигнорировать пленарное заседание Кнессета, где утверждают кандидатуры Исраэля Каца на пост министра обороны и Гидеона Саара на пост министра иностранных дел. В окружении Галанта говорят о том, что он намерен взять тайм-аут от политики. И тут очень уместно вспомнить фразу, которую любил повторять Саар, когда находился вне политической системы. "Свойство любого тайм-аута – заканчиваться".

Перед Галантом есть слишком много возможностей, чтобы полагать, что его тайм-аут будет бессрочным. Йоав Галант может заключить союз с Нафтали Беннетом, может поискать место в действующей партии, он может вернуться в "Ликуд", когда произойдет то, что сейчас кажется почти невероятным – и Нетаниягу уйдет из политики. Те дифирамбы, которые расточают сейчас Галанту в оппозиции и в СМИ, слишком соблазнительны, чтобы оставить бывшего министра обороны равнодушным.

Оппозиция: бесценный подарок от Нетаниягу

Оппозиция переживала не лучшие дни перед тем, как грянул гром 5 ноября. Нетаниягу стабилизировался в опросах, популярность его коалиции росла, и казалось, что оппозиции остается лишь ждать, когда коалиция оступится, чтобы перейти в контратаку. Этот момент наступил гораздо раньше, чем многие ожидали. Увольнение Галанта было той самой точкой, которая привела к новой вспышке демонстраций. И даже парламентская оппозиция проснулась ото сна, и ее лидеры провели совместную пресс-конференцию. Однако и на этот раз оппозиционеры не смогли преодолеть свою главную проблему: раскол. На пресс-конференцию не пригласили даже лидеров партии РААМ, без которой, судя во всяком случае, по последним опросам, альтернативную коалицию не создать. Блок ХАДАШ-ТААЛ вполне объяснимо остался вне игры.

Парламентские оппозиционеры не ограничились словами. В знак протеста против увольнения Галанта они объявили о том, что не будут голосовать ни за один законопроект коалиции. Первым законопроектом, не получившим поддержки оппозиции во втором и третьем чтениях, стал законопроект о депортации семей террористов. Эффектный, но не оригинальный шаг. Оппозиция в прошлом Кнессете во главе с Биньямином Нетаниягу бойкотировала работу парламента едва ли не с первого дня. Тогда, кстати, оппозиция возмущалась (и справедливо) безответственностью коалиции. Сегодня стороны поменялись местами.

Внепарламентская оппозиция попыталась возродить акции уличных протестов. По улицам и городам прокатились демонстрации протеста – однако ни по численности, ни по интенсивности, они не приблизились к тому что было в марте 2023 года. Да и "Гистадрут" остался на сей раз в стороне.

Подан иск в БАГАЦ с требованием заморозить увольнение Галанта, однако иск этот настолько лишен юридической базы, что даже Гали Баарав-Миара не нашла повода, чтобы отказаться представлять правительство и потребовала от суда отклонить апелляцию. Вряд ли оппозиции стоит ждать избавления от Нетаниягу при помощи суда по этому делу.

Расследования и скандалы: политический аспект

К двум расследованиям сейчас привлечены внимание правоохранительных органов и общества в Израиле. Подробности обоих дел запрещены к публикации, и оба касаются канцелярии премьер-министра и ее "периферии".

В рамках одного дела изучается вопрос о незаконном изъятии из армии совершенно секретного документа, передачи его неуполномоченному лицу, который в том или ином виде передал этот документ (или документы) иностранным СМИ. Главный подозреваемый, Эли Фельдштейн, хоть никогда не был официальным сотрудником канцелярии Нетаниягу, но всегда был "рядом с премьером". Разумеется, на данный момент нет ответа на вопрос, что знал, а чего не знал глава правительства, однако у политиков (да и не только у них) ответ уже готов. Депутат Моше Саада ("Ликуд") считает, что это буря в стакане воды. А глава НДИ Авигдор Либерман заявил, что "невозможно себе представить, что Нетаниягу ничего не знал, а если не знал, то ситуация еще ужаснее".

Второе дело, детали которого также запрещены к огласке, связано с публикацией журналиста Надава Эяля, согласно которой проверяются подозрения, что некто в канцелярии главы правительства "подправлял" стенограммы совершенно секретных совещаний, в том числе заседаний военно-политического кабинета.

Рискну предположить, что второй скандал несет в себе больше "взрывчатки", так как касается того, что происходило в святая святых канцелярии премьер-министра. И тут открытым остается вопрос, на который в Израиле так любят искать и не находить ответ: "Кто отдал приказ?"

Победа Трампа: чего ждать Израилю?

Сбылась сокровенная мечта Биньямина Нетаниягу: Дональд Трамп снова победил на выборах президента США. Однако, в отличие от случая Камалы Харрис, в случае Трампа невозможно предсказать, в какую сторону он двинет внешнеполитический корабль США. За время предвыборной кампании Трамп успел сделать немало противоречивых заявлений. В Иерусалиме полагают, что избрание Трампа почти наверняка приближает нас к завершению войны. Есть даже те, кто полагают, что Нетаниягу в качестве инаугурационного подарка Трампу завершит военные действия до 20 января 2025 года.

Одной из главных задач, которую ставит перед собой Дональд Трамп в том, что касается ситуации на Ближнем Востоке, это расширение "соглашений Авраама" – в первую очередь, в направлении Саудовской Аравии. В настоящий момент трудно себе представить, что в Саудовской Аравии согласятся на такой шаг без декларативной готовности Израиля двигаться в направлении решения конфликта с палестинскими арабами на основе принципа двух государств. Не менее трудно себе представить Нетаниягу, делающего такой шаг после 7 октября 2023 года, и при нынешнем правительстве. Но победа Трампа создает Нетаниягу одну серьезную проблему: ему будет очень трудно сказать нынешней американской администрации "нет". Гораздо тяжелее, чем если бы в Белом доме находилась Харрис.