"Исраэль а-Йом": Насраллу ликвидировали бомбами израильского производства

Лидер террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла был уничтожен ударом по подземному бункеру, для которого ВВС ЦАХАЛа использовали 83 бомбы весом в тонну каждая.

До сих пор считалось, что для ликвидации Насраллы использовались американские тяжелые бомбы MK84, из запасов, полученных Израилем до того, как Белый дом заблокировал их поставку ЦАХАЛу.

Однако, как сообщает издание "Исраэль а-Йом", для операции по ликвидации Насраллы использовались бомбы израильского производства, созданные за счет новых мощностей, развернутых в последние месяцы израильскими оборонными концернами.