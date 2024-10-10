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Израиль

"Исраэль а-Йом": Насраллу ликвидировали бомбами израильского производства

время публикации: 10 октября 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 22:38
"Исраэль а-Йом": Насраллу ликвидировали бомбами израильского производства
AP Photo/Hussein Malla

Лидер террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла был уничтожен ударом по подземному бункеру, для которого ВВС ЦАХАЛа использовали 83 бомбы весом в тонну каждая.

До сих пор считалось, что для ликвидации Насраллы использовались американские тяжелые бомбы MK84, из запасов, полученных Израилем до того, как Белый дом заблокировал их поставку ЦАХАЛу.

Однако, как сообщает издание "Исраэль а-Йом", для операции по ликвидации Насраллы использовались бомбы израильского производства, созданные за счет новых мощностей, развернутых в последние месяцы израильскими оборонными концернами.

Израиль
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